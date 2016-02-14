به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با جمعی از اعضای گروه های فلسطینی دیدار و گفت‌وگو کرد.

لاریجانی در این دیدار با بیان اینکه مسئله فلسطین یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در جمهوری اسلامی است، گفت: مردم و مسئولان ایران به عنوان یک وظیفه دینی از ملت فلسطین دفاع می‌کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هم اکنون شرایط منطقه بسیار سخت شده، در این شرایط شاهد بروز بحران‌هایی در منطقه به ویژه مسئله تروریسم هستیم که این موضوع فضای خوبی را برای اقدامات رژیم صهیونیستی فراهم کرده است.

وی بر لزوم اتحاد کشورهای اسلامی برای حمایت از ملت فلسطین تاکید کرد و گفت: مسئله دفاع از فلسطین یک موضوع محوری در ایران است و در این رابطه تمام احزاب و گروه‌ها در جمهوری اسلامی هم نظر هستند. از طرف دیگر رهبر معظم انقلاب نیز در موضوع حمایت از ملت فلسطین یک نظر راسخ و روشن دارند.

لاریجانی ادامه داد: متاسفانه هم اکنون اقدامات و توطئه‌های صورت گرفته در منطقه اذهان را از موضوع فلسطین منحرف کرده است. البته بسیاری از این مسائل قابل پیشگیری بود،اما برخی کشورهای غربی مانند آمریکا و برخی کشورهای منطقه‌ مانع از حل این مسئله شدند.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: در این شرایط متاسفانه برخی کشورها پشت موضوع اختلاف شیعه و سنی سنگر گرفته‌اند اما این مسئله یک موضوع استعماری بوده و دشمن بنا دارد که با استفاده از آن میان امت اسلامی اختلاف بیندازد.

لاریجانی گفت: مسئله ایران در حمایت از کشورهای مسلمان، موضوع شیعه و سنی نیست؛کما اینکه ایران در ۳۷ سال اخیر از ملت فلسطین حمایت کرده است؛از این رو این مسئله قابل توجه است که مسلمانان شیعه و سنی در اصول و در فروع ضروری، یکسان و مشترک هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جمهوری اسلامی از انتفاضه فلسطین و از همه گروه‌های فلسطینی برای مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند و همه باید تلاش کنیم تا مسئله فلسطین بار دیگر موضوع اصلی جهان اسلام شود.

در این دیدار رئیس هیات فلسطینی با تقدیر و تشکر از موضع گیری و اقدامات مقامات و ملت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت فلسطین گفت: قطعا ایران بزرگ‌ترین حامی ملت فلسطین بوده و در ۳۷ سال اخیر از آرمان فلسطین حمایت کرده است.

وی ادامه داد:درچند سال اخیر با بروز بحران های منطقه‌ای به ویژه مسئله تروریسم،تلاش‌های بسیاری برای از میان بردن مسئله فلسطین صورت گرفته،اما پایداری محور مقاومت در سوریه،لبنان و ایران موجب شده که دشمنان به اهداف خود نرسند.