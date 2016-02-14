بازداشت هفت شهروند فلسطینی در بیت لحم/یورش به مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، سیاست های سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی در کرانه باختری همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه همین سیاست ها نظامیان رژیم صهیونیستی به منازل فلسطینیان در منطقه «بیت لحم» واقع در کرانه باختری یورش بردند.

به دنبال این حمله درگیری سنگینی میان جوانان فلسطینی و نظامیان صهیونیست اتفاق افتاد.

صهیونیستها از گازهای اشک آور و گلوله های پلاستیکی برای مقابله با جوانان فلسطینی استفاده کردند.

شاهدان عینی اعلام کردند که در جریان درگیری هایی که میان صهیونیست ها و فلسطینیان اتفاق افتاد ۷ شهروند فلسطینی بازداشت شدند.

خبر دیگر اینکه شهرک نشینان رژیم صهیونیستی بار دیگر ضمن هتک حرمت به مسجدالاقصی به صحن های آن یورش بردند.

یورش شهرک نشینان به مسجدالاقصی که به اتفاقی روزمره تبدیل شده، با حمایت نیروهای امنیتی این رژیم انجام شد.