نفوذ هکر ایرانی به ۶ هزار سایت خارجی

جام‌جم نوشت: هفته گذشته ماموران فتای استان خراسان رضوی هنگام رصد در فضای مجازی متوجه شدند سایت یکی از اداره‌های دولتی شرق کشور هک شده است که با بررسی موضوع، معلوم شد مسئولان این اداره با پی بردن به این موضوع، آن را به پلیس فتا اطلاع داده‌اند.



در این مرحله ماموران پلیس فتای استان خراسان رضوی همزمان با پلیس فتای سیستان و بلوچستان، تحقیقات برای یافتن این هکر را آغاز کردند تا این‌که روز‌های پایانی هفته گذشته ردپای پسر ۱۸ ساله‌ای را در این باره به دست آوردند و با هماهنگی قضایی وی در خانه‌اش در یکی از محله‌های شهر مشهد شناسایی و دستگیر شد.



متهم با انتقال به پلیس فتا در بازجویی به هک کردن اطلاعات و سایت اداره دولتی در شرق کشور اعتراف کرد.



جوان هکر در اظهاراتش گفت: هدف من از هک کردن سایت این اداره پی بردن به نقاط نفوذ و یافتن عیب‌های این سایت بود. چندی پیش پیامی به مسئولان این سایت دولتی ارسال و اعلام کردم که با بررسی بیشتر سایت خود، از نفوذ امنیتی آن اطلاع یافته و عیب‌های سایت خود را شناسایی کنند. آنها به این اخطارم توجه نکردند و مجبور شدم، سایت را هک کنم تا قدرت خود را نشان دهم.



متهم تصریح کرد: من یک هکر کلاه‌ سفید هستم و با ورود به سایت‌ها نقاط ضعف آن را شناسایی و به مدیران آن اطلاع‌رسانی می‌کردم. تاکنون ۶۰۰۰ سایت خارجی مربوط به سازمان، اداره و شرکت‌ های معروف و تجاری کشورهای مالزی، آلمان و آمریکا را هک کرده‌ام. علاوه بر آن به دلیل تنفری که از رژیم صهیونیستی داشتم، سه بار سایت‌های دولتی این رژیم را هک کردم. هدفم از هک کردن سایت‌ های خارجی فقط به رخ کشیدن قدرت سایبری ایران بود.



وی اضافه کرد: حتی برخی کشورها از جمله آمریکا و مالزی زمانی که متوجه شدند عیوب امنیتی سایت‌هایشان را پیدا کرده‌ام، به من پیشنهاد کار با حقوق بالا، ادامه تحصیل و اقامت دادند که خواسته‌هایشان را نپذیرفتم. در ایران نیز یک مرد از من خواست با دریافت هفت میلیون تومان سایت یک دانشگاه را هک کنم که خواسته‌اش را نپذیرفتم.



سرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی در این باره گفت: از مسئولان سایت‌های داخلی کشورمان اعم از اداره‌های دولتی یا شرکت‌ها و دیگر سازمان‌ها می‌خواهیم ضریب امنیتی سایت‌هایشان را بالا ببرند تا هک نشود.