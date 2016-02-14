به گزارش خبرگزاری مهر، شهیندخت مولاوردی در یادداشتی در فضای مجازی افزود: نیمروز شنبه مهمان مردم شریف و مهربان کاشان بودم. سفری که از شرکت در همایش «جوان در آینه آینده» که در دانشگاه کاشان برگزار شد آغاز و با جلسه با اعضای هیات علمی دانشگاه و افتتاح اولین مرکز اقامتی میان مدت «طلوع دوباره» (اولین مرکز ترک اعتیاد ویژه بانوان) و سپس بازدید از موسسه خیریه «یاس کبود» با ٣٦٥ عضو تحت پوشش خاتمه یافت.

تصویری که از مردمان این شهر در این سفر کوتاه در ذهنم حک شد؛ افزون بر مهمان نوازی زایدالوصف که مهمان را شرمنده می کند؛ مهرورزی و کاستن از آلام همشهریان خود و بی تفاوت نبودن نسبت به رنج و دردهای انسان های پیرامون خودشان است.

نمونه های این مهربانی را در مرکز و موسسه مورد بازدید مشاهده کردم که با سرمایه های شخصی و مساعدت و مشارکت خیرین قدم های اساسی در توانمندسازی زنان و دختران برمی دارند.

افسوس فرصت سفر کوتاه بود و زمان لازم برای بازدید از مراکز و موسسات متعددی که به همت خیرین و نیکوکاران و کنشگران اجتماعی در این شهر که الحق دارالمومنین نامیده می شود فعال هستند؛ فراهم نشد.

همانطور که بعد از سخنرانی در دانشگاه فرصتی برای پرسش و پاسخ با دانشجویان باقی نماند و امیدوارم در سفری دیگر به جای سخنرانی صرفا شنونده نظرات منتقدین در همین دانشگاه باشم. باور دارم با گفتگو بسیاری از سوءتفاهم ها رفع خواهد شد.