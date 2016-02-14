به گزارش خبرنگار مهر، محسن جلال پور در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی، گفت: مطالبه مطالب اقتصادی از کاندیداها و درخواست پاسخ صریح از سوی آنها به مشکلات اقتصادی باید از سوی فعالان اقتصادی مدنظر قرار گیرد و اولویت اصلی این افراد بر حل مشکلات اقتصادی متمرکز باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: امروز در حالی دهه چهارم انقلاب رو به پایان است که معضلات اساسی کشور در بحث اقتصاد و محیط زیست همچنان وجود دارد و علی رغم امنیت، ثبات، پیشرفت در علم و سایر زمینه ها، مسائل اقتصادی و محیط زیست همچنان دچار آسیب جدی است.

وی تصریح کرد: امسال شعار روز جهانی آب از سوی سازمان ملل، اشتغال و آب در نظر گرفته شده است که به نظر می رسد باید شعار اساسی ۵ سال آتی ایران باشد، ضمن اینکه در حوزه محیط زیست نیز مشکلات جدی در شرایط بحرانی امروز وجود دارد.

به گفته جلال پور، امروز ایران رتبه اول دنیا در برداشت اضافه از منابع آب زیرزمینی را دارد و این یعنی کشور آبستن فجایع زیست محیطی حول محور آب است.

وی ادامه داد: در ۲۵ سال آینده بزرگترین عامل کاهش استاندارد زندگی در ایران سونامی ریزگردها است که ریشه آن در اضافه برداشت ترکیه از منابع آبی به شمار می رود که به نظر می رسد ایران باید تحرک دیپلماسی لازم را در این زمینه داشته باشد. به همین دلیل، ۱۷ اسفدماه اتاق ایران با همکاری یونسکو اقدام به برگزاری مراسم روز جهانی آب خواهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: ایران در دولت‌های نهم و دهم، قدرمطلق فرصت‌های شغلی را ثابت نگهداشته و از سوی دیگر سونامی جمعیت متولدان دهه ۶۰ و نیمه اول دهه ۷۰ را همراه با بیکاری مزمن شاهد بوده که این موضوع فقدان تولید و اشتغال را رقم زده است.

جلال پور خاطرنشان کرد: بیکاری همچون خوره به جان کشور افتاده و کاهش استاندارد زندگی سه دهک فقیر، بی ثباتی اجتماعی، مفاسد اقتصادی و ناامنی را دامن زده است که افق آینده این موضوع روشن نیست و بنابراین باید رونق در جذب سرمایه داخلی و خارجی و ایجاد اشتغال به میزان کافی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اولویت امروز ما مسائل اقتصادی است که این هم نیازمند بسیج ملی، همدلی، وحدت و اجماع بر سر این مسائل است، ضمن اینکه عرصه اشتغال و محیط زیست از جمله عرصه هایی است که دولت به تنهایی در آن قادر به انجام کار نیست و بنابراین همکاری سه قوه و هدایت و نظارت رهبری و همکاری آحاد ملت را می طلبد.

جلال پور ادامه داد: امروز در کشور دو دیدگاه برای مسیر اقتصادی پیش رو وجود دارد که اولین آن معتقد به ادامه مسیر هشتاد سال قبل بر اساس پروژه های دولت محور است که غایت این دیدگاه راه اندازی طرح‌های میلیاردی و تعداد محدودی پروژه با اشتغال اندک است که توسعه ای نامطمئن را رقم می زند.

وی ادامه داد: این دیدگاه معتقد است نباید معطل جان گرفتن بخش خصوصی بود که نه تنها به توسعه پایدار نمی انجامد بلکه شرایط امروز کشور را بسیار سخت کرده است.

به گفته جلال پور، دیدگاه دوم توسعه کشور و حل معضل اشتغال از طریق مسیر آزاد اقتصاد ایران است، همان طور که مقام معظم رهبری در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی از آن به عنوان اقتصاد درون‌زا نام برده است که همه کشور برای اصلاح فضای کسب و کار و جذاب کردن فضا برای سرمایه گذاری گام بردارند.

وی خاطرنشان کرد: توفیق اقتصاد کشور، امروز در گرو جان گرفتن بخش خصوصی و خروج دولت از تصدی گری است به نحوی که توسعه و حل مسائل اقتصادی در گرو توسعه خوشه های صنعتی صادراتی، شرکت‌های دانش بنیان، کسب و کارهای خلاق و ایجاد شرکت‌های پیشرو و مبتکر صادراتی است، ضمن اینکه ارتقای رتبه فضای کسب و کار در دیدگاه جهانی نیز امری مهم به شمار می رود.

جلال‌پور خاطرنشان کرد: دادن چک سفید برای پروژه های دولتی و تحکم به بنگاه‌ها در بازار خودرو و بنادر با اتکای به تضمین دولتی، باعث پیشگیری از فضای رقابت پذیر است و عدم امکان توسعه بخش خصوصی و رقابت سازنده را در پی دارد.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، توسعه ایران بر مبنای توسعه بخش خصوصی در کنار توسعه بخش خصوصی بر مبنای توسعه فضای کسب و کار، اصلاحات بانکی، مبارزه با فساد، رقابت ارز در بازار، اصلاح قوانین مزاحم، احترام به مالکیت و ارتقای دادگاه‌های اقتصادی، در کنار اصلاح نظام تعرفه و مالیات ها باید اولویت اول کشور باشد.

جلال پور خاطرنشان کرد: در آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد شده است تا در برنامه ششم توسعه، بهبود رتبه ایران در فضای کسب و کار از رتبه ۱۱۸ به ۵۰ هدف‌گذاری شود.

وی ادامه داد: لازمه این دیدگاه، ایجاد فضای روانی آرام و بدون تنش و باثبات و امن برای سرمایه گذاری است که هیجانات سیاسی را در مسائل اقتصادی نمی پذیرد و وزن سنگین تصمیمات سیاسی را در مسائل اقتصادی تاب نمی آورد.

جلال پور معتقد است: امروز اقتصاد ایران نیاز به همدلی، همراهی و اجماع دارد و باید وفاق ملی برای ایجاد فضای مناسب کسب و کار و آزاد ایجاد شود؛ همانگونه که در مسائل هسته ای وفاق و انسجام ملی در کنار هدایت رهبری کار را به نتیجه رساند، امروز اقتصاد ایران نیز همان مسیر را طی کند.

به گفته جلال پور، فعالان اقتصادی امروز روزهای سختی را پشت سر گذاشته اند و به روزهای روشن امروز چشم دوخته بودند و بنابراین همه باید دست به دست هم دهند تا فضای کسب و کار را برای ایران بهبود داده و اجازه زمین‌گیر شدن بنگاه های اقتصادی را ندهند به نحوی که حرکت توسعه ای با بخش خصوصی به صورت پایدار شکل گیرد.