سازهای گروه شادیاخ نیشابوردر کابل کوک شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول هنری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور روز یکشنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: در جشنواره موسیقی سنتی مشترک هنرمندان ایران و افغانستان هنرنمایی گروه موسیقی شادیاخ که از نیشابور به این مراسم اعزام شده با استقبال چشمگیر جوانان روبرو شد.

غلامرضا سلامی بیان کرد: گروه موسیقی شادیاخ نیشابور با حضور هنرمندان صاحب نام موسیقی این شهر هنر خیز مجتبی روزبه نوازنده «تار»، علی نجفی نوازنده «بم تار و دوتار»، حمید سمغانی نوازنده «دف وتمبک»، محمدشمس آبادی نوازنده «کمانچه» و محمد خیری به عنوان خواننده در این مراسم شرکت داشتند.

وی افزود: این گروه قطعات «نه نه گل ممد، یوسف وزلیخا، نوید بهار وسپیده» را اجرا و سپس نوازندگان و خوانندگان هر دو کشور ترانه «ملامحمدجان» را به صورت مشترک اجرا کردندکه در این اجرای مشترک، بخشی از یک ترانه را یک خواننده افغان و بخش دیگری را یک خواننده ایرانی اجرا کردند.

وی یادآورشد: در پایان نیز «سیدمصدق خلیلی» معاون فرهنگی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، «شمس الحق آریانفر» مدیر کل و «سیده مژگان مصطفوی» معاون انتشارات و مطبوعات این وزارتخانه، «علی عدالت» معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل و «ناصر جهانشاهی»، رایزن فرهنگی ایران در افغانستان، لباس ابریشمی مخصوصی را به هنرمندان گروه موسیقی شادیاخ نیشابور اهدا کردند.

سلامتی عنوان کرد: نام برخی از دستگاه های موسیقی خراسان قدیم که به ایران و افغانستان تعلق دارد در موسیقی کشورهای عربی، فارسی دری است که «باربد» و «بامشاد» از آن جمله هستند.

مسئول هنری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور تصریح کرد:گروه موسیقی «شادیاخ» نیشابور همچنین به مناسبت آغاز سی وهشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در تالار افغان توریسم نگارستان ملی افغانستان همزمان با گشایش نمایشگاه فرهنگی – هنری «ایران؛ سرزمین من» به اجرای برنامه پرداختند.

گفتنی است شادیاخ نام پیشین نیشابور در زمان ایلخانان مغول بوده است و نام این شهر پیش از حمله مغول نیشابور و در زمان ساسانیان «نیوشاپور» بوده است.