  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۳۳

در قالب برپایی جشنواره موسیقی در افغانستان؛

سازهای گروه شادیاخ نیشابوردر کابل کوک شد

سازهای گروه شادیاخ نیشابوردر کابل کوک شد

نیشابور-گروه موسیقی«شادیاخ» نیشابور با هنر نمایی درجشنواره موسیقی سنتی مشترک هنرمندان ایران و افغانستان با استقبال گسترده جوانان افغان در تالار تلویزیون ملی افغانستان روبرو شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول هنری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور روز یکشنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: در جشنواره موسیقی سنتی مشترک هنرمندان ایران و افغانستان هنرنمایی گروه موسیقی شادیاخ که از نیشابور به این مراسم اعزام شده با استقبال چشمگیر جوانان روبرو شد.

غلامرضا سلامی بیان کرد: گروه موسیقی شادیاخ نیشابور با حضور هنرمندان صاحب نام موسیقی این شهر هنر خیز  مجتبی روزبه نوازنده «تار»، علی نجفی نوازنده «بم تار و دوتار»، حمید سمغانی نوازنده «دف وتمبک»، محمدشمس آبادی نوازنده «کمانچه» و محمد خیری به عنوان خواننده در این مراسم شرکت داشتند.

وی افزود: این گروه قطعات «نه نه گل ممد، یوسف وزلیخا، نوید بهار وسپیده» را اجرا  و سپس  نوازندگان و خوانندگان هر دو کشور ترانه «ملامحمدجان» را به صورت مشترک اجرا کردندکه در این اجرای مشترک، بخشی از یک ترانه را یک خواننده افغان و بخش دیگری را یک خواننده ایرانی اجرا کردند.

 وی یادآورشد: در پایان نیز «سیدمصدق خلیلی» معاون فرهنگی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، «شمس الحق آریانفر» مدیر کل  و «سیده مژگان مصطفوی» معاون انتشارات و مطبوعات این وزارتخانه، «علی عدالت» معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل و «ناصر جهانشاهی»، رایزن فرهنگی ایران در افغانستان، لباس ابریشمی مخصوصی را به هنرمندان  گروه  موسیقی شادیاخ نیشابور  اهدا کردند.

سلامتی عنوان کرد: نام برخی از دستگاه های موسیقی خراسان قدیم که به ایران و افغانستان تعلق دارد در موسیقی کشورهای عربی، فارسی دری است که «باربد» و «بامشاد» از آن جمله هستند.

مسئول هنری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور تصریح کرد:گروه موسیقی «شادیاخ» نیشابور همچنین به مناسبت آغاز سی وهشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در تالار افغان توریسم نگارستان ملی افغانستان همزمان با گشایش نمایشگاه فرهنگی – هنری «ایران؛ سرزمین من» به اجرای برنامه پرداختند.

گفتنی است شادیاخ نام پیشین نیشابور در زمان ایلخانان مغول بوده است و نام این شهر پیش از حمله مغول نیشابور و در زمان ساسانیان «نیوشاپور» بوده است.

 

کد مطلب 3051663

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها