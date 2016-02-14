برپایی جشن داستان کوتاه در موسسه شهرستان ادب

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب به مناسبت روز جهانی داستان کوتاه برای دومین سال اقدام به برگزاری «جشن داستان کوتاه» می کند.

از مهمترین بخش‌های این برنامه، داستان‌خوانی نویسندگان مطرح داستان کوتاه امروز است که بر اساس آن امروز نویسندگانی چون محمدصالح علاء، حمیدرضا شاه آبادی، زهرا زواریان، سیدعلی شجاعی، هادی خورشاهیان، حامد جلالی، سیده عذرا موسوی در این جلسه حضور خواهند داشت و به داستان‌خوانی خواهند پرداخت.

در اولین جلسه از این نشست که سال گذشته برگزار شد نویسندگانی چون مصطفي جمشيدی، محمدعلی گودينی، ساسان ناطق، سارا عرفانی و سيد محمدرضا خردمندان داستان خوانندند.

این برنامه ساعت ۱۷ امروز در موسسه فرهنگی شهرستان ادب به نشانی: خیابان شریعتی- بالاتر از طالقانی- روبروی سینما صحرا- شماره ۱۶۸ برگزار خواهد شد.