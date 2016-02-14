برنامه اکران مستندهای هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش مستندهای تجسمی فجر در دوره هشتم میزبان ۲۵ فیلم در بخشهای مسابقه و جنبی است که این آثار هر روز طی سه سانس در سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران اکران میشوند.
اولین سانس اکران آثار مستند تجسمی فجر از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ به بخش جنبی این رویداد هنری اختصاص دارد که ۹ فیلم «آرزوی همه» علی قدیریان، «پریان اندوه» هومن حسنی، «دایره کوچک ما» محمدفاضل پورابوطالب، «درخت سخنگو» علیرضا قاسمخان، «دلواپس درختان بوم» علی محمد مسیحا، «سرآمد» سیدهادی موسوی، «سلطان محمد نقاش» سید وحید حسینی نامی، «معلی» سیدمحمدرضا ترین سان و «نقش خولی» مهدی خواجه حسینی در این بخش به نمایش درخواهند آمد.
سانسهای دوم و سوم بخش مستند هنرهای تجسمی هشتمین جشنواره فجر نیز به اکران ۱۶ فیلم بخش مسابقه این دوره از جشنواره اختصاص دارد که در ساعتهای ۱۷:۱۵ تا ۱۸:۳۰ و ۱۸:۳۰ تا ۲۰ در سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش درخواهند آمد.
در این بخش مستندهای «اسبی که شیهه نمیکشد» محمدرضا عینی، «استنساخ» کامیار فاروقی، «با این دستها» رضا حائری، «بانو» محمد صفا، «بر پرند خیال» رهبر قنبری، «چشم جنگ» یوسف حاتمیکیا و مهدی برجیان، «خانهام خالیست» رضا مهرانفر، «خطوط ناپیدا» مهدی رخشانی، «دیوار» قاسم شیشهگری، «زار خاک» رضا توفیقجو، «زمان به وقت موسیو ستبون» محمود کریمی، «سایههای تنهایی» سعید بهلولی، «فراتر از رنگ» مریم سپهری، «من بوداغین مارالی یام» (آهوی این کوه منم) حسن رجبی، «نقاش باد» عزت الله پروازه و «یک زاویه خاص» زهرا مربیان به نمایش درخواهند آمد.
بخش مستند تجسمی جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر به دبیری علیرضا قاسمخان در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار میشود.
هشتمین جشنواره بینالمللی تجسمی فجر به همت مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ۹ بهمن تا ۱۷ اسفندماه به دبیرکلی مجتبی آقایی در موسسه فرهنگی و هنری صبا میزبان علاقمندان به هنر است.
