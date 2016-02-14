امیر عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره استعفای کارلوس کی‌روش گفت: کی‌روش در گذشته هم چندین بار از شرایط تیم ملی ابراز نگرانی کرده بود ولی اخیرا مصادیق نگرانی را هم عنوان کرده است و نام افرادی مثل اسدی، هراتیان و ترابیان را هم به میان آورده و همچنین از امکانات، تدارکات و نداشتن زمین مناسب گلایه داشته است.

وی افزود :من از کی‌روش توقع نداشتم خیلی از این موارد را مطرح کند؛ چرا که او حدود ۴ سال در ایران بوده و به همه فرهنگ، انضباط و مدیریت ما آشنا بوده است. مردم ما به خودشان اجازه نداده‌اند در این مدت کی‌روش را نقد کنند، چرا که عملکرد او در تیم ملی و کارنامه گذشته وی مردم را راضی کرده است، ولی کی‌روش هم باید بعضی موارد را رعایت کند.

عضو مجمع فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم کی‌روش یک بار برای همیشه باید همه چیز را بگوید. اسدی و کی‌روش باید در برنامه ۹۰ مناظره‌ای داشته باشند و همه حرف‌هایشان را بزنند و دیگر حرف نگفته‌ای باقی نماند.

عابدینی با اشاره به انتقادات کی‌روش از عباس ترابیان یادآور شد: کی‌روش در مورد ترابیان از الفاظ بدی استفاده کرده است و اگر ترابیان هم بخواهد همین‌طور از خودش دفاع کند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

وی یادآور شد: اینکه کی‌روش صرفا برای استعفا کردن همه این افراد را مورد غضب قرار داده است جای تعجب دارد به خصوص خانم زهره هراتیان که آدم سالمی است. هراتیان در فیفا جزو ۱۰ سخنران بوده و برای تکمیل ساختمان پزشکی مرکز فیفا پول آورده است اما نمی‌دانم چرا این‌طور مورد غضب قرار گرفته است.

عابدینی افزود: کفاشیان یک بار برای همیشه در را به روی کی‌روش ببندد و سنگ‌هایش را با او باز کند. ما باید کی‌روش را نگه داریم، ولی نه به هر قیمتی.

وی با اشاره به عملکرد برانکو ایوانکوویچ در تیم پرسپولیس خاطرنشان کرد: همه ما می‌دانیم برانکو با نابسامانی‌ها و تمام مشکلات در پرسپولیس ساخت و تیم را از پایین جدول جدا کرد و الان از این تیم یک مدعی ساخته است، ولی این مربی حتی یک بار هم حرفی از ناهنجاری‌ها و مشکلات نزد.

عضو مجمع فدراسیون در خصوص اینکه گفته می‌شود استعفای کی‌روش یک سناریو در حمایت از علی کفاشیان است، گفت: خیر این‌طور نیست. مگر ما اصرار داریم کفاشیان بماند؟ خود کفاشیان به جایی رسیده که دیگر نمی‌خواهد بماند، چون هر روز مورد تهمت قرار گرفته و زیر فشار است. به نظر من کی‌روش از کفاشیان حمایت می‌کند و اگر او بازی یی هم انجام بدهد، به نفع خودش انجام می‌دهد.

عابدینی با بیان اینکه استعفای کی‌روش این بار جدی است، گفت: کی‌روش این بار با برنامه استعفا کرده است و از همین الان می‌گویم اردیبهشت‌ماه از تیم ملی می‌رود. سرمربی تیم ملی با هیچکس رودربایستی ندارد و اگر می‌خواست از کفاشیان حمایت کند آن را مستقیم اعلام می‌کرد.

وی در پایان گفت: من حق را در این حد که سرمربی تیم ملی می‌گوید به وی نمی‌دهم. کی‌روش در بعضی موارد درست می‌گوید ولی بعضی از درخواست‌ها و مسائل مربوط به او درست نیست.