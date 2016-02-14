۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۵۸

هدیه دختر بچه عراقی برای نبرد با داعش

دختر بچه عراقی با پول تو جیبی خود برای نیروهای حشد شعبی، سلاح جنگی خرید.

سایت جبهه جهانی مستضعفین نوشت: دختر بچه عراقی در حمایت از نبرد نیروهای حشد الشعبی با تروریست‌های داعش، با پول تو جیبی خود مقداری ادوات جنگی خرید و برای دلاورمردان تیپ «علی اکبر(ع)» ارسال کرد.

خبرگزاری "نون" عراق در این‌باره نوشت، «حوراء سامان» دختر دانش‌آموز ابتدایی عراقی با پول تو جیبی خود، مقداری لوازم جنگی برای تیپ «علی اکبر(ع)» وابسته به آستان مقدس امام حسین(ع) خرید و به میادین جنگ ارسال کرد.

وی بر روی یکی از این ادوات نوشت: "این هدیه از طرف «حوراء سامان» به دلاورمردان تیپ «علی اکبر(ع)» است... برایتان آرزوی پیروزی بر دشمنان داریم... پرودگار شما را به حق محمد و آل محمد(ص) حفظ و یاری کند.

گفتنی است تیپ علی اکبر(ع) بعد از آزاد کردن تپه‌های «مکحول» در شمال «بیجی» مسئولیت حفاظت از آن را بر عهده گرفته است.

