به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک دست‌اندرکاران انتخابات و مدیران رسانه‌ها صبح امروز با هدف تعیین چارچوب‌های قانونی تبلیغات و فضای رسانه‌ای انتخابات پنجمین دوره خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در وزارت کشور برگزار شد.

مدیران مسئول برخی از رسانه‌ها در این نشست در مورد نوع فعالیت خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های کشور در ایام انتخابات توضیحاتی ارائه کردند.

برگزاری انتخابات در اتاق شیشه‌ای، حضور خبرنگاران در تمامی مراحل انتخابات و استفاده از رسانه به عنوان نیاز و نه ابزار از جمله خواسته‌هایی بود که در این نشست مطرح شد.