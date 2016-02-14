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۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۵۳

صبح امروز در وزارت کشور؛

نشست دست‌اندرکاران انتخابات با مدیران رسانه‌ها برگزار شد

نشست دست‌اندرکاران انتخابات با مدیران رسانه‌ها برگزار شد

نشست دست‌اندرکاران انتخابات و مدیران رسانه‌ها صبح امروز با حضور وزیر کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک دست‌اندرکاران انتخابات و مدیران رسانه‌ها صبح امروز با هدف تعیین چارچوب‌های قانونی تبلیغات و فضای رسانه‌ای انتخابات پنجمین دوره خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در وزارت کشور برگزار شد.

مدیران مسئول برخی از رسانه‌ها در این نشست در مورد نوع فعالیت خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های کشور در ایام انتخابات توضیحاتی ارائه کردند.

برگزاری انتخابات در اتاق شیشه‌ای، حضور خبرنگاران در تمامی مراحل انتخابات و استفاده از رسانه به عنوان نیاز و نه ابزار از جمله خواسته‌هایی بود که در این نشست مطرح شد.

کد مطلب 3051696

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