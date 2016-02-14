مجموعه گردشگری باغ سنگی‏ «سانیچ» افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد، معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری میراث فرهنگی استان یزد اظهار داشت: این مجموعه در زمینی به وسعت حدود دو هکتار ایجاد شده و فاز یک آن (باغ سنگی‏)‎ با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی آغاز به کرد.

محمدرضا نصیری عنوان كرد: سایر بخش‌های پیش بینی شده این مجموعه شامل استخر، اب نما، آلاچیق، کافی شاپ و فضای سبز و ... است که در آینده به بهره برداری خواهد رسید.

نصيري افزود: اداره کل میراث فرهنگی استان در راستای تأمین زیرساختهای این مجتمع تفریحی، همکاری کرده است و هم اکنون با راه اندازی بخشی از فاز یک این مجموعه برای ۱۰ نفر اشتغالزایی شده است.

وی، نزدیکی این مجموعه به تفرجگاه اسکی سخوید، وجود منطقه ییلاقی سانیج و منظره زیبای آن را از مزیت های منحصر به فرد این مجموعه ذکر کرد.

نصیری، پتانسیل شهرستان تفت به عنوان باغ‌شهر استان را برای ایجاد واحدهای اقامتی و پذیرایی خوب توصیف کرد و اظهار داشت: سرمایه گذاری بخش گردشگری در این شهرستان طی یکسال گذشته بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است.