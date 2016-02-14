به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوشایند صبح یکشنبه در بازدید از مرکز سنجش الکترونیکی فنی و حرفه‌ای استان اظهار کرد: این سیستم قابلیت برگزاری آزمون های تستی را با انواع سوالات که به طور تصادفی از پایگاه داده واحدی دریافت می کند را دارد.

وی با بیان اینکه این سامانه با دو سامانه پرتال جامع سازمان و بانک ملی سوال در ارتباط است، بیان کرد: سیستم مدیریت آزمون الکترونیکی با اتصال به این دو سامانه اطلاعات متقاضیان آزمون و سوالات بودجه بندی شده را به ترتیب از سامانه‌های پرتال جامع سازمان و بانک ملی سوال دریافت می‌کند.

مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی، میزان اعتبار هزینه شده برای راه اندازی این سامانه را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: راه اندازی این سامانه تسریع در صدور گواهینامه‌های الکترونیکی مهارت آموختگان و در نهایت افزایش رضایتمندی آنها را به همراه خواهد داشت.

خوشایند، ذخیره آنلاین پاسخ‌ها و تسریع در اعلام نتایج این آزمون‌ها را از دیگر مزایای سیستم سنجش الکترونیکی برشمرد و افزود: در این شیوه به میزان قابل توجهی در استفاده از نیروی انسانی و کاغذ صرفه‌جویی می‌شود و موجبات افزایش بهره‌وری فراهم می‌شود.

وی همچنین از راه اندازی سه مرکز جدید فنی و حرفه ای در عشق آباد، دیهوک و سنجش الکترونیک بیرجند طی دهه فجر امسال خبر داد و گفت: بر اساس ارزیابی انجام گرفته اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای رتبه برتر را در ارزیابی عملکرد سال ۹۳ کسب کرد.