تعیین تعرفه خدمات سازمان فرهنگی و هنری حق شورای شهر است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دبیر در دویست و سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران که صبح امروز به صورت فوق العاده برگزار شد؛ با اشاره به اعتراض فرمانداری به مصوبه شورا تصریح کرد: فرمانداری تهران با استناد به اینکه سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران از سایر سازمان های وابسته به شهرداری مستثنی است و اساسنامه ای جداگانه دارد؛ شورای شهر را مجاز به تصمیم گیری در امور این سازمان ندانسته است. در حالی که سازمان فرهنگی و هنری کمک بگیر شهرداری است و بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان در سال از بودجه عمومی شهر استفاده می کند.

وی اضافه کرد: این سازمان وابسته به شهرداری تهران است و قوانین و مقررات شهرداری تهران حاکم بر سازمان فرهنگی و هنری نیز هست.

دبیر ادامه داد: بر همین اساس تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن از وظایف انحصاری شورای اسلامی شهرها بوده و شورای اسلامی شهر تهران در گذشته نیز تعرفه های خدمات فرهنگی؛ هنری؛ آموزشی و تفریحی را برای واحدها؛ سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران تصویب کرده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تاکید کرد: سازمانی که با پول مردم اداره می شود باید به مردم پاسخگو باشد و اعضای شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم حق دارند تعرفه های خدماتی این سازمان را تعیین و کنترل کنند.

وی یادآور شد: سال گذشته نیز شورای شهر در دفاع از حقوق شهر به برداشت ۳۵ میلیاردی از بودجه کتابخانه های شهر تهران اعتراض کرد. در این موضوع نیز باید از کیان شورا دفاع کنیم و اجازه ندهیم جایگاه نظارتی شورای شهر تضعیف شود.