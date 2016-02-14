به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه ای، عناوین مجاز و غیرمجاز فعالیت های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.

بر این اساس، عناوین مجاز فعالیت های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات مجلس به شرح زیر است:

- چاپ تراکت در قطع ۱۵ در ۲۰ سانتی متر و توزیع آن

- چاپ و توزیع جزوه، زندگینامه، ‌بروشور و کارت حداکثری در قطع ۱۵ در ۲۰ سانتی متر

- استفاده از عکس برای تراکت، زندگی نامه، ‌ جزوه، بروشور و کارت در قطع ۱۵ در ۲۰ سانتی متر

- سخنرانی، پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنها در محیط های غیر دولتی

- تبلیغ در روزنامه ها و جراید بخش خصوصی با درنظر گرفتن قانون تبلیغات

- ارسال و توزیع آثار تبلیغاتی مجاز از طریق شرکت پست در پاکت های بسته، بدون وجود آثار تبلیغاتی بر روی پاکت

- اعلام نظر شخصیت ها در تایید نامزدها بدون ذکر و عنوان و مسئولیت و درج نظر آنها در آثار تبلیغاتی مجاز، ‌مشروط به تسلیم قبلی مدارک

مستند به امضای ایشان به هیات اجرایی

- ‌درج و انتشار مراتب حمایت مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه در آثار تبلیغاتی مجاز، ‌توسط نامزد نمایندگی به شرط وجود مستند مکتوب

- تشکیل تنها یک ستاد تبلیغات انتخاباتی در مرکز بخش، ‌ شهر، شهرستان و هریک از مناطق شهرداری در شهرهای بزرگ

- نصب هرگونه تابلو، بنر و پارچه نشان دهنده مکان ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزدها در محل ستاد تبلیغات

- نصب پلاکارد توسط اقشار، ‌گروه ها، احزاب و جمعیت ها فقط در جهت تشویق و ترغیب شرکت مردم در انتخابات بدون درج اسامی داوطلبان

- استفاده از آثار تبلیغاتی مجاز به صورت مشترک، توسط نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی

- برگزاری اجتماعات، گردهمایی و همایش با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح

- نصب و استفاده از بلندگو صرفا در محل ستاد تبلیغاتی نامزدها و محل سخنرانی ایشان مجاز است

- نامزدهای انتخاباتی می توانند ستاد انتخاباتی خود را به تفکیک برادران و خواهران تشکیل دهند

- شهرداری ها و دهیاری ها می توانند با استفاده از امکانات محلی، مکان های مناسبی را برای الصاق و یا ارایه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین نمایند.

همچنین عناوین غیرمجاز در تبلیغات انتخاباتی نامزدهای انتخابات به این شرح است:

- استفاده از هرگونه پلاکارد (به منظور تبلیغات به نفع یا علیه کاندیدا)، پوستر، دیوار نویسی

- راه اندازی کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط های سخنرانی و امثال آن

- استفاده از عکس خارج از قالب تراکت، جزوه، زندگینامه، بروشور و کارت و نیز چاپ آن در قطع بزرگتر از ابعاد ۱۰در ۱۵ سانتی متر.

- نصب و الصاق هرگونه اعلامیه، عکس و پوستر بنر و پارچه تبلیغاتی به طور کلی (به جز بنر و پارچه در محل ستادهای تبلیغات نامزدها)

- اعلام نظر شخصیت ها در تایید نامزدها با ذکر عنوان و مستولیت شان و ارایه نکردن مدارک کتبی مربوط با امضای آنها به هیات اجرایی

- دایرکردن بیش از یک ستاد تبلیغات انتخاباتی در مراکز بخش ها، شهرها و شهرستان ها و هر یک از مناطق شهرداری در شهرهای بزرگ

- درج اعلام حمایت مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه در آثار تبلیغاتی مجاز، بدون وجود مستند مکتوب نزد نامزد

- نصب هرگونه آثار تبلیغاتی توسط اقشار، گروهها، احزاب و جمعیت ها مبنی بر حمایت از نامزدهای انتخاباتی (با درج تصویر یا اسامی نامزدها و ...)

- انتشار مطالب غیرواقعی دال بر انصراف حمایت گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین در مطبوعات، نشریات، خبرگزاری ها و ...

- تبلیغ علیه داوطلبان نمایندگی در مطبوعات، نشریات خصوصی، خبرگزاری ها و ...

- خودداری از چاپ فوری پاسخ نامزد (ذینفع در بندهای الف و ب) توسط نشریه، روزنامه، خبرگزاری مربوطه

- تبلیغ علیه داوطلبان دیگر از طرف داوطلب یا صرفداران وی.

- تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخاباتی (حتی به صورت درج آگهی) در نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان ها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها، شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های وابسته به آنها، نهادها و موسساتی که به هر مقدار بودجه عمومی استفاده می کنند

- انجام فعالیت تبلیغاتی برای نامزدها از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعی یا هر وسیله ای که جنبه رسمی و دولتی دارد

- استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها، ادارات، شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های وابسته به آنها، نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و یا در اختیار گذاشتن آنها، برای انجام تبلیغات داوطلبان نمایندگی

- تبلیغ اعضای هیات های اجرایی و نظارت انتخابات له یا علیه داوطلبان انتخابات

- تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری

- فعالیت تبلیغاتی کارمندان دولت در ساعات اداری

- برگزاری و دعوت داوطلبان انتخاباتی از مردم جهت شرکت در گردهمایی یا همایش و تشکیل جلسه سخنرانی تبلیغاتی قبل از آغاز زمان قانونی تبلیغات

- محو یا پاره نمودن آگهی تبلیغاتی مجاز نامزدها که در محل مجاز و در زمان قانونی تبلیغات الصاق شده است

- هرگونه الصاق و نصب اعلامیه، عکس، پوستر و بنر و پارچه های تبلیغات به طور کلی ممنوع است

- استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوار نویسی و در خارج از محیط سخنرانی نامزدهای انتخاباتی ممنوع است