۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۳۶

۵ شهید بر اثر یورش سعودیها به شهری تاریخی در «المحویت» یمن

بمباران شهر تاریخی «کوکبان» در استان «المحویت» یمن از سوی جنگنده های رژیم سعودی منجر به شهادت پنج غیرنظامی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، جنگنده های رژیم سعودی امروز یکشنبه شهر تاریخی «کوکبان» واقع در استان «المحویت» را بمباران کردند.

بر اساس این گزارش، به دنبال بمباران این شهر پنج غیرنظامی یمنی شهید و شماری دیگر به شدت مجروح شدند.

شاهدان عینی اعلام کردند که این بمباران موجب بروز خسارت های مادی فراوان در شهر تاریخی «کوکبان» شد.

از سوی دیگر، منطقه «کرش» واقع در استان لحج طی چند نوبت هدف حملات سنگین جنگنده های سعودی قرار گرفت.

بر اساس اعلام رسانه های عربی مناطق مختلف استان لحج بارها از سوی جنگنده های سعودی بمباران شدند.

