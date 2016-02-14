  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۱۳

به میزبانی بم؛

چهارمین دوره رقابتهای لیگ بسکتبال با ویلچر بانوان برگزار می شود

چهارمین دوره رقابتهای لیگ بسکتبال با ویلچر بانوان برگزار می شود

چهارمین دوره مسابقات لیگ باشگاهی بسکتبال با ویلچر بانوان به میزبانی شهرستان بم برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، مریم دهستانی، نایب رئیس انجمن بسکتبال باویلچر، با اعلام این خبر گفت: تیم های شرکت کننده در این مسابقات ۲۷ بهمن ماه وارد شهر بم می شوند و مسابقات طی روزهای ۲۸ تا ۳۰ بهمن ماه در جریان خواهد بود.

وی  افزود: این مسابقات به صورت دوره ای و در یک مرحله با حضور تیم های هیات اصفهان، هیات زنجان، خراسان رضوی، هیات یزد،هیات فارس، هیات بم و هیات اردبیل طبق قوانین جدید IWBF برگزار می شود.

دهستانی خاطر نشان کرد: کلیه ملی پوشان در قالب تیم های استانی در این مسابقات حضور یافته اند و بسکتبالیست های جوان هم که در مسابقات مهر رضوی استعدادیابی شدند در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

نایب رئیس انجمن بسکتبال با ویلچر گفت: علاوه بر پویا نگه داشتن این رشته در سطح کشور، دیگر هدف مهم ما از برگزاری این مسابقات، استعدادیابی، جوانگرایی و انتخاب تیم جوانان است. به همین منظور از کلیه تیم ها خواسته شده تا ورزشکاران متولد سال ۱۳۷۳ به بعد را در ترکیب خود داشته باشند.

کد مطلب 3051732

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها