چهارمین دوره رقابتهای لیگ بسکتبال با ویلچر بانوان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، مریم دهستانی، نایب رئیس انجمن بسکتبال باویلچر، با اعلام این خبر گفت: تیم های شرکت کننده در این مسابقات ۲۷ بهمن ماه وارد شهر بم می شوند و مسابقات طی روزهای ۲۸ تا ۳۰ بهمن ماه در جریان خواهد بود.

وی افزود: این مسابقات به صورت دوره ای و در یک مرحله با حضور تیم های هیات اصفهان، هیات زنجان، خراسان رضوی، هیات یزد،هیات فارس، هیات بم و هیات اردبیل طبق قوانین جدید IWBF برگزار می شود.

دهستانی خاطر نشان کرد: کلیه ملی پوشان در قالب تیم های استانی در این مسابقات حضور یافته اند و بسکتبالیست های جوان هم که در مسابقات مهر رضوی استعدادیابی شدند در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

نایب رئیس انجمن بسکتبال با ویلچر گفت: علاوه بر پویا نگه داشتن این رشته در سطح کشور، دیگر هدف مهم ما از برگزاری این مسابقات، استعدادیابی، جوانگرایی و انتخاب تیم جوانان است. به همین منظور از کلیه تیم ها خواسته شده تا ورزشکاران متولد سال ۱۳۷۳ به بعد را در ترکیب خود داشته باشند.