ایران با یک سهمیه در مسابقات شنای پارالمپیک ریو شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، بر اساس این رکوردهای تعیین شده، شاهین ایزدیار و علیرضا جلیلی حدنصاب‌های لازم برای کسب ورودیه بازیهای پارالمپیک برزیل را با حضور در بازی های پارآسیایی کره جنوبی و به ترتیب در ماده ۱۰۰ متر قورباغه و ۲۰۰ متر کرال پشت به دست آورده اند.



البته کمیته بین المللی پارالمپیک در پایان مسابقات رکوردگیری و بر اساس مجموع رکوردهای ثبت شده توسط شناگران کشورهای مختلف و کلاسبندی آنها، سهمیه قطعی و نهایی هر یک از کشورها در رشته شنا را اعلام می کند. در همین راستا این کمیته یک سهمیه برای ایران جهت شرکت در مسابقات شنای بازی های پارالمپیک برزیل در نظر گرفته است.



بهروز برجسته، معاون فنی کمیته ملی پارالمپیک، در گفتگو با سایت این کمیته ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: یک سهمیه قطعی ایران در رشته شنای بازی های پارالمپیک برزیل روز گذشته توسط کمیته بین المللی پارالمپیک اعلام شد.



وی تصریح کرد: درست است که دو شناگر از ایران به حد نصاب کسب سهمیه پارالمپیک رسیده بودند اما کمیته بین المللی پارالمپیک با لحاظ کردن یکسری موارد و بر اساس فرمولی خاص، سهمیه قطعی هر کشور را اعلام می کند که در این بین سهم ایران یک سهمیه بوده است.



معاون فنی کمیته ملی پارالمپیک که پیش از این مجموع سهمیه های به دست آمده برای کاروان ایران جهت حضور در پارالمپیک ۲۰۱۶ را ۷۹ سهمیه اعلام کرده بود، یادآور شد: با قطعی شدن اختصاص یک سهمیه به شنا، تعداد سهمیه های کلی ایران به ۷۸ سهمیه کاهش پیدا می کند.



وی گفت: البته پیگیری و رایزنی های لازم را انجام خواهیم داد تا در صورت امکان بتوانیم از سهمیه دوم هم برای مسابقات شنا بازی های پارالمپیک برخوردار شویم.



برجسته ابراز امیدواری کرد که طی مدت زمان باقیمانده تا پایان مسابقات کسب سهیه در رشته های مختلف، سهمیه‌های بیشتری برای کاروان پارالمپیکی ایران به دست بیاید.



بر پایه این گزارش، کمیته بین المللی پارالمپیک در حالی یک سهمیه به شنای ایران جهت حضور در بازی های پارالمپیک برزیل اختصاص داده که ایران در پارالمپیک لندن نیز یک نماینده داشت.



شاهین ایزدیار تنها شناگر ایرانی حاضر در پارالمپیک ۲۰۱۲ بود.