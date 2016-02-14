این روبات آتش نشان می دود

به گزارش خبرگزاری مهر، وقوع آتش سوزی در یک کشتی می تواند خطرات زیادی برای سرنشینان آن و همچنین بخشهای فنی به همراه داشته باشد. از این رو چندی پیش از روبات انسان نمایی رونمایی شد که صرفا برای شناسایی و اطفای حریق در کشتی ها و سایر سیستم های آبی مشابه طراحی شده است.

این روبات که SAFFiR نام دارد توسط دانشمندان اداره تحقیقان نیروی دریایی آمریکا طراحی و ساخته شده است و حالا با اعطای کمک تحقیقاتی قابل توجه ۶۰۰ هزار دلاری این امکان دیدنی را پیدا می کند که سریعتر و بهتر از قبل راه برود.

قرار است این به روزرسانی مهم توسط دانشمندان انستیتو پلی تکنیک Worcester صورت گیرد.

آنها در نظر دارند تا با استفاده از الگوریتمهای به خصوص روبات را در محیط شبیه سازی شده یک کشتی (که معمولا فضای حرکتی محدودی دارد) برای شناسایی و اطفای سریع حریق به روزرسانی کنند.

این دانشمندان تلاش می کنند تا مجموعه تازه ای از حرکات را برای روبات SAFFiR طراحی کنند.

آنها در برنامه های خود این نکته مهم را در نظر دارند که در صورت سقوط روبات بر روی زمین چگونه بتواند بلند شده و به کار خود ادامه دهد.

در سالهای اخیر طراحی و ساخت روباتهای آتشنشان در دستور کار بسیاری از دانشمندان حوزه علوم روباتیکی قرار گرفته است اما طراحی روباتی با این ویژگی برای کار در کشتی ها پیچیدگیهای خاص خود را دارد.