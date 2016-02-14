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۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۵۳

در راستای افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه؛

اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت برگزار می شود

اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت برگزار می شود

اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت در راستای ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت در اریبهشت ۹۵ برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت در راستای افزایش دانش فنی مصالح کامپوزیتی، کاربرد آن در صنعت ساخت، بهبود آیین نامه و دستور العمل های اجرایی و طراحی در ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت  سال ۱۳۹۵ برگزار می شود.

این کنفرانس با همکاری دانشگاهها، مراکز پژوهشی و صنعتی کشور برگزار خواهد شد. در این کنفرانس، اساتید دانشگاهی، کارشناسان، نخبگان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، صنعت گران، سازندگان حضور دارند که به تبادل اطلاعات بپردازند.

همچنین از طریق اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت در صنعت ارتباط نزدیکی بین دانشگاه و صنعت برقرار می شود.

کد مطلب 3051747

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