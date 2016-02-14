۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۳۷

وزیر دادگستری:

سازمان‌های تصدی‌گری حق ندارند مسئول مسائل محیط زیستی باشند

وزیر دادگستری با بیان اینکه سازمان محیط زیست باید سازمان یافته‌تر عمل کند، گفت: محیط زیست باید یک سازمان جامع باشد و سازمان‌های تصدی‌گری حق ندارند مسئول مسائل محیط زیستی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در گردهمایی سراسری مدیران سازمان محیط زیست گفت: محیط زیست بحث بسیار مهمی است زیرا حیات انسان به آن بستگی دارد. اسلام به مساله حیات بسیار جدی پرداخته است و حیات اصل و اساس هستی است.

محیط زیست اساس حقوق بشر و شهروندی است

وزیر دادگستری با بیان اینکه هیچ چیز قابل مقایسه با حیات نیست، گفت: محیط زیست اساس حقوق بشر و حقوق شهروندی است زیرا این حقوق در راس حیات انسان قرار دارد.

وی افزود: اکنون ماشین در خدمت از بین بردن محیط زیست آمده است و اگر قبلا طوفان و آلودگی‌ها بود اکنون با کارخانه‌ها و تولید گازهای گلخانه ای و مشکلات منابع آبی روبرو هستیم.

پورمحمدی گفت: وقتی بشر در یک حرکت جمعی و با استفاده از ابزار و قدرت فزاینده و لجام گسیخته به جنگ محیط زیست می‌رود بسیار خطرآفرین است. اینجاست که اصل بقا و عدم بقا و مشکلات زندگی مطرح می‌شود.

وزیر دادگستری با اعلام اینکه آلودگی هوا در شهرهای بزرگ مشکلاتی را برای ما ایجاد می‌کند، گفت: بحث محیط زیست در جوامع و به خصوص جوامع صنعتی یک نیاز و ضرورت است.

وی با اعلام اینکه دستگاه حفاظت محیط زیست مهمترین دستگاه نظارتی است، گفت: زمانی که در سازمان بازرسی کل کشور بودم تلقی‌ام این بود که سازمان محیط زیست مهمترین دستگاه نظارتی کشور است و از همان ابتدا هم پیشنهاد دادم که محیط زیست باید یک سازمان جامع باشد و سازمان‌های تصدی‌گری حق ندارند مسئول مسائل محیط زیستی باشند.

سازمان محیط زیست باید سازمان یافته‌تر عمل کند

پورمحمدی تصریح کرد: مجلس باید به این فکر کند که ما سازمان محیط زیستی می‌خواهیم که مسئول آب و خاک و هوا و دریا و جنگل و مرتع باشد. همه این موضوعات باید در محیط زیست در نظر گرفته شود. سازمان محیط زیست باید سازمان یافته‌تر عمل کند و این نیاز جدی است.

نشست تخصصی محیط زیست در برنامه ششم توسعه صبح امروز با حضور حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، حمید پورمحمدی معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه ‌یزی کشور و جمعی از مدیران ارشد دستگاه های مرتبط برگزار شد.

مسعود بربر

