توقیف محموله میلیاردی برنج قاچاق در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سلطان مراد زارع گفت: در اجرای طرح برخورد با كالای قاچاق، ماموران پاسگاه انتظامی چنار، برابر اخبار واصله مبنی بر حمل مقادیر زیادی كالای قاچاق توسط خودروهای ترانزیتی، بلافاصله باهماهنگی مقام قضائی و برقراری تور ایست و بازرسی مقطعی، چهار دستگاه خودرو تریلر كه از بنادر جنوب بارگیری و به سمت تهران در حركت بودند را توقیف كردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از ۴دستگاه تریلر توقیفی در مجموع ۹۲تن برنج قاچاق خارجی از نوع هندی را کشف وضبط و ۴نفر را دستگیر كردند.

به گفته زارع ارزش تقریبی محموله های کشف شده، سه میلیارد و۶۸۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی دوره چگنی تصریح كرد: با قاطعیت تمام و بهره گیری از توان پلیس و استفاده از ظرفیت های موجود، طرح ناامن كردن مبادی ورودی و خروجی شهرستان برای كشف كالای قاچاق در دستور كار این فرماندهی قرار دارد.

وی در ادامه گفت: متهمان با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی و خودروها نیز برای سیر مراحل قانونی روانه پاركینگ شدند.