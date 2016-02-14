۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۱۷

فرمانده انتظامی دوره چگنی خبر داد:

توقیف محموله میلیاردی برنج قاچاق در لرستان

خرم آباد - فرمانده انتظامی دوره چگنی از كشف محموله برنج قاچاق به ارزش سه میلیارد و ۶۸۰میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سلطان مراد زارع گفت: در اجرای طرح برخورد با كالای قاچاق، ماموران پاسگاه انتظامی چنار، برابر اخبار واصله مبنی بر حمل مقادیر زیادی كالای قاچاق توسط خودروهای ترانزیتی، بلافاصله باهماهنگی مقام قضائی و برقراری تور ایست و بازرسی مقطعی، چهار دستگاه خودرو تریلر كه از بنادر جنوب بارگیری و به سمت تهران در حركت بودند را توقیف كردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از ۴دستگاه تریلر توقیفی در مجموع ۹۲تن برنج قاچاق خارجی از نوع  هندی را  کشف وضبط و ۴نفر را دستگیر كردند.

 به گفته زارع ارزش تقریبی محموله های کشف شده، سه میلیارد و۶۸۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی دوره چگنی تصریح كرد: با قاطعیت تمام و بهره گیری از توان پلیس و استفاده از ظرفیت های موجود، طرح ناامن كردن مبادی ورودی و خروجی شهرستان برای كشف كالای قاچاق در دستور كار این فرماندهی قرار دارد.

وی در ادامه گفت: متهمان با تشکیل  پرونده تحویل مراجع قضائی و خودروها نیز برای سیر مراحل قانونی روانه پاركینگ شدند.

