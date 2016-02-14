دو تغییر در حوزه انتخاباتی کاندیداهای مجلس خراسان جنوبی

علی جزندری در گفتگو با مهر اظهارکرد: یکی از کاندیداهای حوزه انتخابیه بیرجند، خوسف و درمیان حوزه انتخابیه خود را به حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیرانات تغییر داد.

سرپرست دفتر امور سیاسی و انتخابات خراسان جنوبی عنوان کرد: با انجام این تغییر تعداد کاندیداهای حوزه انتخابیه بیرجند، خوسف و درمیان به ۱۱ نفر رسید.

وی ادامه داد: همچنین یک کاندیدا از حوزه انتخابیه شهرستان اشکذر یزد تغییر حوزه به حوزه انتخابیه فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در خراسان جنوبی داشته است.

جزندری عنوان کرد: با انجام این تغییر تعداد کاندیداهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه فردوس به ۱۶ نفر افزایش یافته است.