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۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۳۳

دبیر ستاد انتخابات خراسان‌جنوبی خبر داد:

دو تغییر در حوزه انتخاباتی کاندیداهای مجلس خراسان جنوبی

دو تغییر در حوزه انتخاباتی کاندیداهای مجلس خراسان جنوبی

بیرجند- دبیر ستاد انتخابات خراسان‌جنوبی از تغییر حوزه انتخاباتی دو کاندیدای مجلس در استان خبر داد.

علی جزندری در گفتگو با مهر اظهارکرد: یکی از کاندیداهای حوزه انتخابیه بیرجند، خوسف و درمیان حوزه انتخابیه خود را به حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیرانات تغییر داد.

سرپرست دفتر امور سیاسی و انتخابات خراسان جنوبی عنوان کرد: با انجام این تغییر تعداد کاندیداهای حوزه انتخابیه بیرجند، خوسف و درمیان به ۱۱ نفر رسید.

 وی ادامه داد: همچنین یک کاندیدا از حوزه انتخابیه شهرستان اشکذر یزد  تغییر حوزه به حوزه انتخابیه فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در خراسان جنوبی داشته است.

جزندری عنوان کرد: با انجام این تغییر تعداد کاندیداهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه فردوس به ۱۶ نفر افزایش یافته است.

کد مطلب 3051755

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