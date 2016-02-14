اعضای هیات انتخاب جشنواره فیلم «بهار» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه سجادی حسینی، علی روحانی و مرضیه ریاحی به عنوان اعضای هیات انتخاب بخش فیلم و نماهنگ جشنواره فیلم ملی «بهار» معرفی شدند و اکنون در حال بازبینی آثار ارسال شده به جشنواره فیلم ملی «بهار» هستند.

بخش هنری نهمین دوره جشنواره ملی «بهار» با مشارکت مرکز فرهنگی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی و معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه هنر و با هدف تبیین وجوه نظری و کارکردی شعار سال برگزار می شود و امین مختاری به عنوان دبیر هنری بخش فیلم این جشنواره فعالیت می کند.

مراسم اختتامیه جشنواره فیلم ملی «بهار» هفدهم اسفندماه برگزار خواهد شد.