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۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۵۰

اعضای هیات انتخاب جشنواره فیلم «بهار» معرفی شدند

اعضای هیات انتخاب جشنواره فیلم «بهار» معرفی شدند

کاوه سجادی حسینی، علی روحانی و مرضیه ریاحی به عنوان اعضای هیات انتخاب بخش فیلم و نماهنگ جشنواره فیلم ملی «بهار» معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه سجادی حسینی، علی روحانی و مرضیه ریاحی به عنوان اعضای هیات انتخاب بخش فیلم و نماهنگ جشنواره فیلم ملی «بهار» معرفی شدند و اکنون در حال بازبینی آثار ارسال شده به جشنواره فیلم ملی «بهار» هستند.

بخش هنری نهمین دوره جشنواره ملی «بهار» با مشارکت مرکز فرهنگی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی و معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه هنر و با هدف تبیین وجوه نظری و کارکردی شعار سال برگزار می شود و امین مختاری به عنوان دبیر هنری بخش فیلم این جشنواره فعالیت می کند.

 مراسم اختتامیه جشنواره فیلم ملی «بهار» هفدهم اسفندماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3051763

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