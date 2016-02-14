شهر فرودگاهی امام زیر نظر مستقیم آخوندی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نویدی با بیان اینکه منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام سه شنبه ۴ اسفند به طور رسمی افتتاح می‌شود، گفت: یکی از پارامترهای بسیار مهم در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) وجود ۱۵۰۰ هکتار منطقه آزاد تجاری و ۲۵۰۰ هکتار منطقه ویژه اقتصادی است.

وی گفت: براساس ماده ۱۶۶ قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین‌المللی و افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) حمل و نقل کالا و مسافر، اشتغال مولد و تبدیل‌شدن فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه بر ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در بخشی از اراضی این فرودگاه جهت ارائه خدمات بانکی و بیمه‌ای و سایر خدمات شهر فرودگاهی از قبیل گردشگری، پزشکی، رفاهی و مشابه آن تاکید شده است.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با بیان اینکه در اساسنامه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) نیز موضوع ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی دیده شده است، گفت: خوشبختانه بعد از طی مراحل و فرآیندهای مختلف٬ در اسفند ماه منطقه آزاد تجاری فرودگاه بین المللی امام خمینی افتتاح می‌شود.

نویدی با تاکید بر اینکه ایجاد منطقه آزاد تجاری می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای در توسعه اقتصادی فرودگاه، پایتخت و حتی منطقه داشته باشد، ادامه داد: با افتتاح منطقه آزاد ثبت شرکت‌ها در شهر فرودگاهی امام فعال می‌شود و متقاضیان می‌توانند در این منطقه نسبت به ثبت شرکت مورد نظر خود اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه در شهر فرودگاهی امام گمرک نیز مستقر خواهد شد، افزود: منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام تابع قوانین مناطق آزاد است و تمام شرایط منطقه آزاد نیز در این منطقه صدق می‌کند، ضمن اینکه محدوده‌ای در منطقه آزاد برای نگهداری کالاها و اجناس تعیین شده است.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) افزود: با توجه به ظرفیت‌های این فرودگاه بین‌المللی و ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بسیاری از شرکت‌ها اعلام کردند اگر منطقه آزاد در این فرودگاه ایجاد شود در ترانزیت بار و امور اقتصادی می‌توانند در این منطقه فعالیت کنند که خوشبختانه با افتتاح منطقه آزاد تجاری فرودگاه امام محدودیت‌های اقتصادی برداشته خواهد شد و امکان فعالیت کمپانی‌های داخلی و خارجی فراهم می‌شود.

نویدی با بیان اینکه منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاه امام مستقیما زیر نظر وزارت راه و شهرسازی فعالیت‌ می‌کند، درباره نحوه ورود متقاضیان برای فعالیت در منطقه آزاد این فرودگاه گفت: در فرودگاه امام محدودیت فروش زمین وجود دارد اما برای اجاره و واگذاری اعیان (واگذاری واحد بدون زمین) مشکلی وجود ندارد.

وی افزود: به متقاضیان ثبت شرکت محل مورد نظر ارائه می‌شود اما اگر افرادی تقاضا برای فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند امکان واگذاری زمین برای مدت خاص بر اساس قرارداد وجود دارد.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهای امام خمینی (ره) با تاکید بر اینکه فعالیت‌های منطقه آزاد تجاری بیشتر فعالیت‌های اقتصادی خواهد بود به مزیت‌های منطقه آزاد اشاره کرد و افزود: معافیت مالیاتی برای مدت طولانی، تابع قانون کار بودن کارگران، عدم نیاز به ویزا برای ورود و خروج و ورود بار بدون اخذ عوارض گمرکی از جمله مزیت‌های مناطق آزاد است که نزدیکی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی به پایتخت و البته مرکزی بودن تهران نسبت به شرق و غرب دنیا می‌تواند ظرفیت بسیار بزرگی برای ترانزیت باشد.

نویدی تاکید کرد: تلاش وزارت راه و شهرسازی این است که منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به مرکز مالی و بیمه‌ای منطقه تبدیل شود تا با استقرار بانک‌های بزرگ بین‌المللی امکان فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.

به گزارش مهر، براساس قانون، تمام فرودگاه‌های کشور زیر نظر شرکت فرودگاه‌های کشور هستند اما شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) زیر نظر مستقیم وزیر راه و شهرسازی فعالیت می‌کند.