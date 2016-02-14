به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باقری فرد صبح یکشنبه در بازدید از جاده های تحت پوشش این اداره کل اظهار داشت: محور جهرم به لار به دلیل اینکه نزدیکترین و ایمن ترین مسیر برای دسترسی به خلیج فارس بوده و بسیار پر تردد است از اهمیت زیادی برخوردار بوده و طی چند ماه اخیر اقدامات خوبی از نظر ایمن سازی ورودی و خروجی و داخل تونل صورت گرفته و از نظر ایمنی از وضعیت خوبی برخوردار است.

وی در ادامه از ورودی های بخش جویم و بنارویه بازدید کرد و حذف چند نقطه پر حادثه و ایمن سازی ورودی بنارویه را در دستور کار قرار داد.

مدیر کل راه و شهرسازی لارستان در خصوص محور لار- زرین دشت نیز افزود: این محور یکی از محور های مهم این اداره کل است که با بهره برداری از این محور فاصله لار به شهرها و استانهای شرقی کشور ۶۰ کیلومتر کاهش می یابد.

باقری فرد ادامه داد: طول این محور ۴۵ کیلومتر است که ۱۵ کیلومتر آن در حوزه این اداره کل قرار دارد و تعداد ۳۷ دستگاه پل با دهانه ۲ تا ۵ متری در این محور باید ساخته شود که در حال حاضر عملیات احداث این پل ها به اتمام رسیده و امیدواریم بتوانیم هر چه زودتر به بهره برداری برسانیم.