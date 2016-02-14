۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۴۸

در قالب برپایی سیزدهمین جشنواره فیلم فجر؛

فیلم های«چهارشنبه»،«درمسیر باران» و «آزادی» مهمان مشهد می‌شوند

مشهد- معاون هنری و سینمایی اداره کل ارشاد خراسان رضوی از اکران فیلم های«چهارشنبه»، «در مسیر باران» و مستند «آزادی» در قالب سیزدهمین جشنواره فیلم فجر در مشهد خبر داد.

ناصر نبی ‏زاده با بیان اینکه تعدادی از اثار هنرمندان خراسانی در قالب سیزدهمین جشنواره فیلم فجر برای علاقه مندان به نمایش درخواهد آمد به خبرنگاران گفت: فیلم «چهارشنبه» ساخته «سروش محمدزاده»روز دوشنبه ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه بر روی پرده می رود.

وی با اشاره به اکران قطعی فیلم «چهارشنبه» که برنده تندیس بخش هنر و تجربه در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر شده است، اظهار کرد: این فیلم که ساخته «سروش محمدزاده»، کارگردان مشهدی است روز دوشنبه ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه در سالن شماره یک هویزه اکران خواهد شد.

وی اظهار کرد: در حال هماهنگی هستیم که امکان اکران بیشتر این فیلم را نیز فراهم سازیم.

معاون هنری و سینمایی اداره کل ارشاد خراسان رضوی از اکران انیمیشن «در مسیر باران» به کارگردانی «حامد کاتبی»، کارگردان خراسانی در روز یکشنبه ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه خبر داد و گفت: اکران فیلم مستند «آزادی» ساخته «رضا فرهمند» و «کمیل سهیلی»، دو کارگردان خراسانی، هم قطعی شده که در روز سه شنبه ۲۵ بهمن ماه در محل سالن شماره یک سینما هویزه اکران می شود.

