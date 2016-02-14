حضور تیم ملی بسکتبال در تورنمنت اطلس اسپورت چین قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان فدراسیون بسکتبال بر اساس دعوتنامه ای که از طرف چینی ها و برای حضور در تورنمنت بین المللی اطلس اسپورت به دست شان رسیده است، حضور در این رقابت ها در قالب برنامه های آماده سازی برای حضور در مسابقات گزینشی المپیک ریو در دستور کار قرار داده اند.

دومین دوره تورنمنت بین المللی اطلس اسپورت 24 تا 29خردادماه (14تا 19 ژوئن) در شهر سوژو چین برگزار می شود. علاوه بر ایران و تیم ملی کشور میزبان، تیم هایی از نیوزلند، ژاپن، اسلوونی و آمریکا نیز در این دوره رقابت ها حضور دارند.

همچنین بنا بر اطلاع رسانی منابع خبری، مسئولان برگزار کننده تورنمنت بین المللی اطلس اسپورت چین در تلاش هستند تا حضور نمایندگانی از ترکیه، یونان و لتونی را هم در این رقابت ها نهایی کنند.

به گزارش مهر، اولین دوره تورنمنت بین المللی اطلس اسپورت مردادماه گذشته با حضور هشت تیم برگزار شد. این رقابت ها اولین حضور رسمی تیم ملی بسکتبال با هدایت «درک باورمن» به حساب می آمد. ملی پوشان بسکتبال ایران در این رقابت ها تا فینال پیش رفتند اما در دیدار نهایی مغلوب چین شدند و به عنوان نایب قهرمانی دست یافتند.

دیگر اینکه حضور در تورنمنت بین المللی اطلس اسپورت فرصت خوبی برای آماده سازی تیم ملی بسکتبال به حساب می آید که مسابقات گزینشی المپیک را در پیش دارد. این تیم تیرماه سال آینده باید برای کسب سهمیه المپیک درگروه اول مسابقات تورین ایتالیا با تیم های یونان و مکزیک دیدار کند.