۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۱۸

والس:

اروپا دیگر ظرفیت پناهجو ندارد

نخست وزیر فرانسه با حمایت از سختگیرانه شدن سیاست های اروپا در قبال پناهجویان گفت: اروپا نمی تواند پذیرای پناهجوی بیشتری باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، « مانوئل والس» با اعلام این مطلب افزود: ما به شدت مخالف سهمیه بندی آوارگان و پناهجویان هستیم.

نخست وزیر فرانسه در ادامه اظهار داشت: همه می دانند که این وضعیت نمی تواند ثبات چندانی داشته باشد. اروپا نمی تواند همه پناهجویان یا پناهجوی بیشتری را بپذیرد.

والس متذکر شد: با اجرای راهکار توزیع مهاجران در اتحادیه اروپا همان طور که « آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان پیشنهاد کرده بود، موافق نیست.

وی همچنین با تاکید بر لزوم حمایت از ترکیه، لبنان، اردن و یونان در زمینه اسکان پناهجویان گفت: اگر حمایت از این کشورها و حفاظت از مرزهای خارجی صورت نگیرد، نه تنها معاهده شنگن که طرح اتحادیه اروپا با بحران جدی مواجه خواهد شد.

شقایق لامع زاده

