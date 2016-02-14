اروپا دیگر ظرفیت پناهجو ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، « مانوئل والس» با اعلام این مطلب افزود: ما به شدت مخالف سهمیه بندی آوارگان و پناهجویان هستیم.

نخست وزیر فرانسه در ادامه اظهار داشت: همه می دانند که این وضعیت نمی تواند ثبات چندانی داشته باشد. اروپا نمی تواند همه پناهجویان یا پناهجوی بیشتری را بپذیرد.



والس متذکر شد: با اجرای راهکار توزیع مهاجران در اتحادیه اروپا همان طور که « آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان پیشنهاد کرده بود، موافق نیست.



وی همچنین با تاکید بر لزوم حمایت از ترکیه، لبنان، اردن و یونان در زمینه اسکان پناهجویان گفت: اگر حمایت از این کشورها و حفاظت از مرزهای خارجی صورت نگیرد، نه تنها معاهده شنگن که طرح اتحادیه اروپا با بحران جدی مواجه خواهد شد.