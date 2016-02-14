نشست «مطالعات شیعی در جامعه دانشگاهی انگلستان» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت دهه مبارک فجر، معاونت پژوهشی و شورای فرهنگی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی با همکاری جامعه المصطفی العالمیه، انجمن ایرانی تاریخ اسلام و معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، نشست «مطالعات شیعی در جامعه دانشگاهی انگلستان » را با حضور و سخنرانی دکتر Oliver Scharbrodt، رئیس مرکز اسلام شناسی دانشگاه چستر انگلستان برگزار می کند.

بعد از سخنرانی، جلسه پرسش و پاسخ نیز برگزار خواهد شد و حضور برای عموم اساتید و دانشجویان آزاد است.

این مراسم فردا دوشنبه ۲۶ بهمن ۹۴ از ساعت ۱۳ تا ۱۵ در سالن پروین اعتصامی مرکز همایش های بین المللی دانشگاه برگزار می شود.