۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۱۲

در دانشگاه شهید بهشتی؛

نشست «مطالعات شیعی در جامعه دانشگاهی انگلستان» برگزار می شود

نشست «مطالعات شیعی در جامعه دانشگاهی انگلستان» فردا با حضور دکتر Oliver Scharbrodt ، رئیس مرکز اسلام شناسی دانشگاه چستر انگلستان در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت دهه مبارک فجر، معاونت پژوهشی و شورای فرهنگی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی با همکاری جامعه المصطفی العالمیه، انجمن ایرانی تاریخ اسلام و معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، نشست «مطالعات شیعی در جامعه دانشگاهی انگلستان » را با حضور و سخنرانی دکتر  Oliver Scharbrodt، رئیس مرکز اسلام شناسی دانشگاه چستر انگلستان برگزار می کند.

بعد از سخنرانی، جلسه پرسش و پاسخ نیز برگزار خواهد شد و حضور برای عموم اساتید و دانشجویان آزاد است.

این مراسم فردا دوشنبه  ۲۶ بهمن ۹۴ از ساعت ۱۳ تا ۱۵ در سالن پروین اعتصامی مرکز همایش های بین المللی دانشگاه برگزار می شود.

زهرا سیفی

