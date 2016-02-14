ولایت فقیه باید تا ظهور امام زمان(عج) استمرار پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم کاندیدای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری امروز در نطق انتخاباتی خود که از شبکه تهران پخش شد، با بیان اینکه در دنیا هیچ کشوری را به استقلال سیاسی ایران نمیتوانید پیدا کنید، اظهار کرد: ملت ما پیش از انقلاب برای اداره کشور نقشی نداشت و تحت تاثیر اراده بیگانگان قرار داشت.
وی افزود: پیش از انقلاب اسلامی، بیگانگان، پادشاهان را روی کار میآوردند و زمانی که تاریخ مصرف آنها به اتمام میرسید، آنها را از رأس کار برمیداشتند اما نظام جمهوری اسلامی بر مبنا و مبدأ مردم شکل گرفت و ملت در انتخاباتی ۹۸ درصد رأی آری به جمهوری اسلامی دادند.
عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه در قانون اساسی، تشکیل مجلس خبرگان رهبری در نظر گرفته شده است، گفت: ما تاکنون ۹ مجلس، ۱۱ دوره ریاست جمهوری، ۴ دوره خبرگان رهبری و ۴ دوره شوراهای شهر را داشتهایم که همه آنها بر اساس رأی مردم بوده است؛ بنابراین نظام جمهوری اسلامی یک نظام تماماً مردمسالار است.
مصباحیمقدم تاکید کرد: این نظام بر اساس حاکمیت نائب امام زمان (عج) شکل گرفته است. ما در دوران غیبت معتقد به نیابت امام زمان (عج) هستیم که تحت عنوان «ولیفقیه» در قانون اساسی درج شده است اما رأی مردم در همین ولایتفقیه نقشآفرین است و این رأی ملت است که خبرگان رهبری را شکل میدهد تا از میان فقهای واجد شرایط، ولیفقیه انتخاب شود.
وی تصریح کرد: بنابراین نظام جمهوری اسلامی متکی به آرای ملت است. ما انتخابات مجلس خبرگان را پیشرو داریم که قرار است اعضای آن برای هشت سال انتخاب شوند. مردم از میان فقها و مجتهدین، کسانی که عادل هستند را برمیگزینند.
کاندیدای انتخابات خبرگان رهبری گفت: مجلس خبرگان رهبری در اجلاسیههای خود به مسائل مربوط به خبرگان میپردازد و دائماً ناظر به بقاء و استمرار شرایط در وجود رهبری است.
مصباحیمقدم با بیان اینکه خداوند، امام (ره) را برای ملت برانگیخت و نفسهای او به مردم جان تازهای داد، اظهار کرد: احیای مجدد اسلام توسط امام (ره) انجام شد و بنیانهای نظام با راهنماییهای او شکل گرفت.
وی تصریح کرد: پس از امام (ره)، باید خدا را شکر کرد که خبرگان جانشینی برای امام (ره) تعیین کردند که راه امام (ره) را ادامه داد و با شجاعت، صراحت، حکمت و قدرت و همچنین با حمایت ملت و زیر سایه امام زمان (عج) توانست به خوبی این کشور را در شرایط بسیار بحرانی و سخت، مدیریت کند.
عضو جامعه روحانیت مبارز ادامه داد: ما پس از دفاع مقدس، با بحرانهای بسیاری روبرو بودیم ولی مقام معظم رهبری توانست ملت را بعد از این بحرانها و در بحرانها رهبری کند و مسائل اساسی با رهبری ایشان پشت سر گذاشته شد و ملت ما به یک قدرت عالی رسید.
مصباحیمقدم تاکید کرد: ملت ایران پلهپله مراتب عزت و قدرت را طی کرده است و دشمنان این ملت همانند آمریکا طی این ۳۷ سال پلهپله نزول کردهاند.
وی تاکید کرد: زمانی قدرت ما بخشی از قدرت ناتو بود و این قدرت با اینکه بسیار زیاد بود، ولی توان مقاومت در برابر اتحاد شوروی را کمتر از سه روز داشت؛ اما امروز قدرتی به وجود آمده است که در مقابل ناتو میتواند به خوبی و سالها مقاومت کند.
کاندیدای انتخابات خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اخیراً شاهد بودید که جوانان و پاسداران ما در نیروی دریایی سپاه توانستند در مقابل تخلف و غفلت دشمن بایستند و آنها را دستگیر کنند. این مسئله حکایت از قدرت ملت و نیروهای مسلح ما دارد. این اتفاق سابقه ندارد و بسیار برجسته است.
وی تصریح کرد: وقتی ناوگان آمریکا در یک بندری پهلو میگیرد، دولتمردان و نیروهای مسلح آن کشور وحشت میکنند و تسلیم میشوند ولی امروز ملت و دولتمردان ما در برابر همه دنیا وحشتی ندارند. این مسئله ریشه در برقراری نظام جمهوری اسلامی با محوریت ولایتفقیه دارد.
مصباحیمقدم تاکید کرد: ولایتفقیه باید بماند و تا ظهور امام زمان(عج) استمرار پیدا کند. خدا سایه مقام معظم رهبری را تا ظهور امام زمان (عج) برای ما مستدام بدارد اما اگر خدای ناکرده اتفاقی افتاد، خبرگان باید باشند تا دوباره رهبری را برگزینند که بتواند با شجاعت راه امام (ره) را ادامه و بتواند قدرت و صلابت امام (ره) را نشان دهد و ملت ما را نمایندگی و آنچه حق ملت است را محقق کند.
عضو جامعه روحانیت مبارز در پایان با بیان اینکه بیش از ۲۰ سال است که اجتهاد من بدون امتحان، مورد تائید فقهای شورای نگهبان قرار دارد، گفت: من در صورت ورود به مجلس خبرگان، سینه خود را در مقابل هر گونه حمله به ولایتفقیه سپر خواهم کرد.
