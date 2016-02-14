آمادگی سازمان نظام پزشکی برای تحقق مطالبات پرستاران

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام دکتر علی رضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران به مناسبت روز پرستار به این شرح است:

میلاد عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری اسوه مهربانی صبر و تقوا، قهرمان صحرای کربلا بهترین و مناسب‌ترین روز برای تبریک به کسانی است که عاشقانه و متعهدانه جان و وقت خویش را وقف نجات انسان‌ها نموده و با همه سختی‌ها و کژی‌ها جز به کاهش آلام دردمندان و بهبود بیماران به چیز دیگری نمی‌اندیشند.

پرستاران که با تاسی به حضرت زینب سلام الله علیها صبر و مهربانی او را سرمشق خویش قرار دارده و در سال های دفاع مقدس ایثارگرانه دستان پر مهر خود را برجراحت مجروحان می‌گذاشتند و همت بلندشان در بیمارستان های صحرایی پشتوانه و دل گرمی جوانان میهن پرستمان بوده و دوشاوش پزشکان همواره ملجا و پناهگاه آلام جسمانی و روحانی و سنگ صبور آحاد ملت بوده اند و این هم نفسی را برترین افتخار خویش می دانند. همان‌ها که امروز صبورانه بار عظیم درمان کشور را به عنوان یکی از حلقه‌های مهم درمان برعهده دارند و با اتحاد مثال زدنی با پزشکان در تیم درمان هم کاری تعاون و اثر بخشی را در حفظ و ارتقا سلامت آحاد جامعه معنا بخشیده‌اند.

سازمان نظام پزشکی به عنوان بزرگ‌ترین نهاد صنفی کشور آمادگی خود را جهت تحقق مطالبات حرفه‌ای جامعه معزز پرستاری کشور که تاکنون بردبارانه در نظام سلامت نقش آفرین بوده‌اند اعلام نموده، این روز را به همه پرستاران خدوم و زحمت کش این مرز و بوم که عاشقانه این حرفه مقدس را برگزیده‌اند تبریک گفته و آرزو می‌کنم جامعه بزرگ درمانی کشور به خصوص پرستاران مانند همیشه در همه مراحل کاری و زندگی خود سرشار از موفقیت و افتخار باشند.