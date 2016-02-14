چهار کرمانی پرستار نمونه کشور شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حق دوست صبح یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان کرمان، از جذب ۵۲ میلیارد تومان اعتبار خبر داد و گفت: تاکنون ۳۰ میلیارد تومان این مبلغ عملیاتی شده است.

وی از بهسازی خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی در تمامی روستاها و شهرستان های سطح استان کرمان خبر داد و افزود: تمامی پروژه ها تا خردادماه سال آینده به اتمام خواهد رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در جشن روز پرستار چهار نفر از استان کرمان به عنوان پرستار نمونه برگزیده شدند.

وی گفت: در رتبه بندی وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی رتبه پنجم را بین ۵۹ تا ۶۱ دانشگاه را به خود اختصاص داده است.

حق دوست در ادامه از صرف ۵۲ میلیارد تومان برای هتلینگ بیمارستان های تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد و تصریح کرد: خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستان ها نیز در حال انجام است به گونه ای بیمارستان ارزوئیه به بهره برداری رسیده است.

وی ۲۰ درصد بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ارزوئیه را از منطقه حاجی آباد بندرعباس دانست و افزود: فرار بیماران از استان کرمان۴۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از حضور ۲۲ متخصص در شهر راور خبر داد و گفت: این در حالیست که تعداد متخصصین راور در دو سال گذشته هشت نفر بود.