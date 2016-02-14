۱۰ دانشگاه برتر جهان با بیش از ۴۰۰ سال قدمت معرفی شدند

جعفر مهراد بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه های آکسفورد، کمبریج و ادین بورگ انگلستان سه دانشگاه برتر رتبه بندی تایمز هستند.

وی افزود: هر یک از کشورهای انگلستان و آلمان در این رتبه بندی ۶ دانشگاه ممتاز را به خود اختصاص داده اند.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام خاطرنشان کرد: براساس این رتبه بندی در خارج از قاره اروپا دانشگاه سانگ تیونگ وان در کره جنوبی در جایگاه ۱۹ این رتبه بندی قرار دارد.

مهراد خاطرنشان کرد: رتبه بین المللی دانشگاه سانگ تیونگ وان کره جنوبی در نظام تایمز ۱۵۳ و امتیاز آن در شاخص درآمدهای صنعتی ۹۷.۵ از ۱۰۰ امتیاز است.

وی تاکید کرد: براین اساس، دانشگاه سانگ تیونگ وان در رتبه بندی ۲۰۱۶ از نظر شاخص درآمدهای صنعتی جزء ده دانشگاه برتر جهان است و این دانشگاه در همین سال نیز از نظر شاخص آموزش در گروه ۱۰ درصد برتر و از نظر پژوهش در گروه ۲۰ درصد برتر دانشگاه های جهان قرار گرفته است.

استاد علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: دانشگاه سانگ تیونگ وان کره جنوبی در سال ۱۳۹۸ میلادی تاسیس شده است.

مهراد اظهار داشت: کشور ایتالیا علی رغم اینکه محل قدیمی ترین موسسات علمی در جهان است در رتبه بندی تایمز جایگاهی ندارد.

وی گفت: قدیمی ترین دانشگاه کشور ایتالیا بلونا است که در سال ۱۰۸۸ میلادی تاسیس شده است.

استاد علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز عنوان کرد: در مجموع ۱۱ کشور انگلستان، آلمان، هلند، بلژیک، اتریش، ایرلند، کره جنوبی، سوئیس، دانمارک، اسپانیا و سوئد در رتبه بندی تایمز مشاهده می شود.

مهراد اضافه کرد: دانشگاه آکسفورد که تاسیس آن به سال ۱۰۹۶ میلادی باز می گردد قدیمی ترین موسسه در میان ۲۵ دانشگاهی است که دارای عمر بیش از ۴۰۰ سال دارند.

وی افزود: در این رتبه بندی دانشگاه گورین گین در هلند با رتبه ۸ جوان ترین دانشگاه بشمار می رود که در سال ۱۶۱۴ تاسیس شده است.

استاد علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز عنوان کرد: این رتبه بندی از داده های گردآوری شده تایمز برای سال ۲۰۱۶ میلادی استفاده کرده اما این داده ها برای موسساتی که بیش از ۴۰۰ سال قدمت دارند پالایش شده است.

۱۰ دانشگاه برتر جهان با بیش از ۴۰۰ سال قدمت ردیف دانشگاه کشور رتبه جهانی سال تاسیس ۱ آکسفورد انگلیس ۲ ۱۰۹۶ ۲ کمبریج انگلیس ۴ ۱۲۰۹ ۳ ادین بورگ انگلیس ۲۴ ۱۵۸۳ ۴ LMUمونیخ آلمان ۲۹ ۱۴۷۲ ۵ KU لوون بلزیک ۳۵ ۱۴۲۵ ۶ هایدل برگ آلمان ۳۷ ۱۴۸۶ ۷ لایدن هلند ۶۷ ۱۵۷۵ ۸ گرو نینگن هلند ۷۴ ۱۶۱۴ ۹ ولاسکو انگلیس ۷۶ ۱۴۵۱ ۱۰ تو بینگن آلمان ۷۸ ۱۴۷۷

مهراد تاکید کرد: دانشگاه های اوتسالا در سوئد، کوپنهاک در دانمارک، فرایبورگ در آلمان، سنت اندروز در انگلستان، باسل و ژنو در سوئیس، وین در اتریش، لوزان در سوئیس، سانگ تیونگ وان در کره جنوبی، کلن در آلمان به ترتیب رتبه های ۱۱ تا ۲۰ را در اختیار دارند.

استاد علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز گفت: براساس این رتبه بندی دانشگاه های ترینیتی کالج دوبلین در ایرلند، کاتالیگ لو وین در بلژیک، آبردین در انگلستان، بارسلونا در اسپانیا و وورزبورک در آلمان رتبه های ۲۱ تا ۲۵ را به خود اختصاص داده اند.