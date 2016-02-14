برگزاری ۱۴۵ نشست در حوزه پیشگیری از تخلف انتخابات در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رحمانیان پیش از ظهر یکشنبه در گردهمایی اصحاب رسانه، چاپخانه ها و کانون های آگهی و تبلیغات استان که در سالن مهر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس برگزار شد با بیان اینکه قانون مداری اصحاب رسانه به اندازه نامزدهای انتخابات حایز اهمیت است، عنوان کرد: حرکت بر مبنای قانون از سوی همه از جمله آن که می خواهد در مسند قانون گذاری قرار گیرد نباید به دور از قانون باشد.

وی گفت: نماینده ای که قوانین انتخابات را نقش می کند و از جایگاه و مقام سازمانی خود و پول و قدرت برای جلب رای بهره می برد به نوعی نماینده و نامزد گروه ها و جناح های پول و ثروت است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با اعلام اینکه تاکنون بیش از ۱۴۵ نشست در خصوص برگزاری انتخابات انجام پذیرفته، از ۵۰۰ مصوبه در این خصوص خبر داد و گفت: این مصوبات در باب تخلفات و پیشگیری از آن در این دوره از انتخابات انجام گرفته است.

وی به تبیین اهداف کلی ستادهای پیشگیری از جرم و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی پرداخت و تاکید کرد: اخلاق مداری و حرکت در مسیر قانون وظیفه نامزدهای انتخابات است و دستگاه قضا نیز وظیفه رسیدگی به انحراف آنها را برعهده دارد.

رحمانیان از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی خبر داد و یادآور شد: انتظار می رود مطبوعات و رسانه ها با تاکید بر قانون و آموزش قوانین و مقررات در جهت آگاهی دادن به مردم و اعضای ستادهای انتخاباتی نامزدها شرایط نامزد اصلح را تبیین و تبلیغ کنند.

وی خطاب به نمایندگان رسانه ها و کانون های آگهی و تبلیغات، عنوان کرد: تلاش کنید فضای رقابت به محیطی سازنده در دوران انتخابات تبدیل شود. همچنین از تشویش اذهان عمومی پرهیز گردد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس نامزدهای انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی را به رعایت قانون از جمله در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی دعوت کرد و افزود: از دست اندرکاران رسانه ها و تبلیغات می خواهیم اخلاق انتخاباتی را ترویج کرده و ادبیات صادقانه را توام با نشاط انتخاباتی بکار گیرند تا در جهت مشارکت حداکثری مردم تلاش شود.

رحمانیان پرهیز از نقل قول های بیهوده از مسیر رسانه ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: جلوگیری از بازنشر مطالب رسانه های معاند نظام از مواردی است که باید مطبوعات و رسانه های داخلی مورد توجه قرار داده و نقد منصفانه را سرلوحه فعالیت های دوران انتخابات خود قرار دهند.

وی خواستار آموزش و رشد آگاهی های عمومی در دوران تبلیغات انتخاباتی شد و افزود: نگاه کاسب کارانه به موضوع انتخابات از مواردی است که توصیه می کنیم از آن پرهیز شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس پرهیز از انتشار مطالب موهن و وهن انگیز درباره افراد حقیقی و حقوقی را مورد تاکید قرار داد و گفت: رسانه ها بدین وسیله در ایجاد نظم و آرامش انتخابات در استان دست اندرکاران این رویداد بزرگ را یاری رسانند.

رحمانیان با اشاره به فعالیت های انتخاباتی کاندیداها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، یادآور شد: بر اساس کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی جرم انگاری کرده و مواردی را که قابل تعقیب است برشمرده که از جمله انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و دعوت مردم به تجمع اعتراضی، اعتصاب و گردهمایی های اینچنینی، انتشار هجویه و مطالب تمسخرآمیز علیه انتخابات، انتشار هرگونه موضوعات خلاف واقع، استفاده ابزاری از تصاویر بانوان و ... از مواردی است که پیگرد قضایی دارد.

وی همچنین استفاده از عناوین غیرعلمی توسط نامزدهای انتخابات را غیرقانونی دانست و گفت: چنانچه از سوی مراجع علمی بر حسب مورد از عنوان های دکتر، مهندس، پروفسور استفاده شود باید حتما مورد تایید این مراجع قرار گرفته باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس درباره اقلام انتخاباتی توضیح داد: اندازه های تبلیغاتی باید بر اساس قوانین انتخابات بکار گرفته شود و در چاپ و تهیه اقلام تبلیغی انتخابات مجلس اندازه بیش از ۱۰ در ۱۵ فراتر از قانون است و برخورد می شود.

رحمانیان نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان را موظف به رعایت اندازه‌های قانونی اقلام کرد و گفت: چنانچه اندازه تعیین شده توسط قانون انتخابات بیش از ۱۰۰ در ۷۰ باشد نیروی انتظامی مکلف به جمع آوری و امحا این اقلام است و ناجا موظف است با افراد متخلف و چاپخانه های خاطی برخورد کند.