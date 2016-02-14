آیت الله سید مهدی تاشی شاهرودی دعوت حق را لبیک گفت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مهدی تاشی صبح یکشنبه در بیمارستان امام حسین(ع) شهرستان شاهرود درحالی دعوت حق را لبیک گفت که مدت های مدید با بیماری مبارزه می کرد و در نهایت همزمان با بیست و پنجمین روز از بهمن ماه۹۴ دعوت حق را لبیک گفت.

این عالم ربانی در سال ۱۳۱۰ در روستای تاش شاهرود و در خانواده ای مذهبی چشم به جهان گشود، تحصیلات ابتدایی را در مدرسه قلعه و بازار شاهرود گذراند و سپس برای ادامه تحصیلات عازم مشهد مقدس شد.

تاشی هفت سال در مشهد مقدس مدارج متوسطه و عالی علمی را در مشهد مقدس گذراند و سپس راهی نجف اشرف شد و از محضر علمای به نام آن زمان از جمله، امام خمینی(ره)، آیت الله العظمی سید محمود شاهرودی، آیت الله العظمی خویی، آیت الله العظمی باقر زنجانی و آیت الله حسین حلی کسب فیض کرد و مدارج علمی را تا اجتهاد به مدت ۲۰ سال در این شهر گذراند.

آیت الله سید مهدی تاشی پس از ۲۷سال در نهایت به زادگاه خود شهرستان شاهرود بازگشت تا نسبت به رسیدگی شئونات مذهبی مردم این شهرستان اهتمام ورزد و در نهایت به عنوان یکی از مبارزان انقلابی با برگزاری جلسات وعظ و سخنرانی در مسجد قرآن این شهر نقش ویژه ای در جریان مبارزات ضد شاهنشاهی مردم شاهرود برعهده داشت.

تاشی همچنین در جریان تحصن علما در دانشگاه تهران که به سرعت گیری روال پیروزی انقلاب اسلامی منجر شد حضوری فعال داشت و در نهایت محوریت مبارزات انقلابی شهرستان شاهرود به میزبانی پایگاه مسجد قرآن این شهر را برعهده گرفت.

وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به مدت دو دهه ریاست دادگستری شهرستان شاهرود را برعهده داشت و در زمان مرحوم آیت الله طاهری امام جمعه اسبق شاهرود، امام جمعه موقت این شهر نیز لقب داشت و در نهایت در سن ۸۴سالگی دعوت حق را لبیک گفت.

مجموعه خبرگزاری مهر استان سمنان ضایعه درگذشت این عالم ربانی را به عموم مردم شهید پرور شهرستان شاهرود و جامعه روحانیت استان سمنان و کشور تسلیت عرض می کند.

زمان و مکان مراسم تشییع این عالم مجاهد متعاقبا اعلام خواهد شد.