علوم اسلامی راهگشای مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق حائری شیرازی کاندیدای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان در نطق انتخاباتی خود که از رادیو تهران پخش شد با اشاره به اهمیت مسائل اقتصادی اظهار داشت: یکی از مسائل مهم مسائل اقتصادی است و رهبر بزرگوار وقتی می خواهند اقتصاد را مقاومتی کنند چه کسی به ایشان باید کمک کند؟ ابتدا باید پول مقاوم داشته باشیم؛ تا اقتصاد مقاوم داشته باشیم.

وی با بیان اینکه پول اسلام پول مقاوم است گفت: پول رایج جهانی که پشتوانه آن تولید ناخالص ملی است برای رفع بیماری های اقتصادی پول را بیمار می کند؛ این پول به اقتصاد وصل می شود و بیماری جامعه تبدیل به بیماری خونی می شود.

حجت الاسلام حائری شیرازی تصریح کرد: پولی که مستلزم تورم است دردی را دوا نمی کند و اقتصاد مقاومتی هم نمی تواند مشکل آن را حل کند. ابتدا باید پول مقاوم شود و ما باید به رهبر کمک کرده تا پول را مقاوم کنیم.

کاندیدای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان با بیان اینکه یکی از این راه ها این است که کالا را پشتوانه پول قرار دهیم تاکید کرد: یکی از این کالاها می تواند طلا باشد؛ نه آنطور که هرکس اسکناس آورد سکه تحویل بگیرد و پس از آن این سکه ها از کشور خارج شود؛ یعنی به اندازه اسکناس کالا تحویل داده شود. این یعنی قرض بدون بهره و هر انسان عاقلی با قرض بدون بهره می تواند کمر راست کند.

وی ادامه داد: در این صورت مولد ما می تواند کار خود را ادامه دهد. هم اکنون مولد ما با بهره ۲۷ درصد چطور می تواند با ژاپن و چین رقابت کند؟ وقتی نتواند رقابت کند، کارش تعطیل خواهد شد و اقتصاد بیمار می شود. در این صورت پول ما باعث می شود مردم آنها کار داشته باشند و مردم ما بیکار باشند.

حجت الاسلام حائری شیرازی با تاکید بر اینکه ما باید مرتبا نفت را خام بفروشیم تصریح کرد: این چرخه باید تغییر پیدا کند. مقام معظم رهبری می خواهند در مسائل اقتصادی کار کنیم.

کاندیدای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان با اشاره به تذکر مکرر مقام معظم رهبری درخصوص تذکر دهانی و لسانی پیرامون امر به معروف و نهی از منکر گفت: شما باید اول واجبات را معروف کنید تا طرف بتواند تذکر دهد. خبرگان در این خصوص باید دقیق شوند و تذکر بدهند. حرام را منکر کنید تا همه امر کنند.

وی افزود: معتقدم کشورهای عالم از راه های خود به نتیجه نرسیده اند. علوم انسانی غرب هیچکدام از مسائل آنها مثل امنیت و غیره را نتوانسته است حل کند اما راه های اسلام راهگشا هستند؛ این راه ها تعبدی، تعقلی و علمی هستند به شرط اینکه دلایل علمی روشن آن را بفهمید.