ثبت نام ۲۷ هزار نفر برای حفظ مجازی قرآن در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمحمدکاظم موسوی متقی، در همایش توجیهی مربیان قرآنی درکرمان، با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت طرح تربیت حافظان قرآن در کشورخاطرنشان کرد: در سال جاری ۲۷ هزار نفر در سامانه حفظ مجازی قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه در کشور ثبت نام کردند و آزمون قرآنی آن نیز به صورت آنلاین برگزار شد.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به حضور بیش از ۴ هزار مربی قرآن در کشور؛ از برگزاری آزمون حافظان قرآن کریم در ۱۳ اسفندماه خبر داد و یادآورشد: این آزمون که در اسفند ماه سالجاری با حضور بیش از ۳۰۰ هزارنفر برگزار می شود، باید به یک مانور فرهنگی در کشور تبدیل شود.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به ایام الله دهه فجر و با بیان اینکه علیرغم همه دشمنی ها، نظام جمهوری اسلامی در زمینه سیاسی، اجتماعی و... موفقیت های بسیاری داشته است؛ اظهار داشت: ما امروز حرف از قرآن می زنیم در حالیکه در رژیم گذشته حتی چند نفر نمی توانستند یک جا با یکدیگر بنشینند و مباحثه کنند .

دبیر طرح تربیت حافظان قرآن سازمان اوقاف، قرآن را بهترین و کامل ترین ابزار برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن عنوان کرد و افزود: درسال ۸۴ ۱۳ وزارت کشور در یک تحقیقی علمی به این نتیجه رسید که از میان تمام اقشار جامعه، جامعه قرآنی سالم ترین قشر جامعه را از لحاظ آسیب های اجتماعی تشکیل می دهد و کمترین نرخ انحرافات اجتماعی را دارد.

وی افزود: در این زمینه دوستان ما در اوقاف تلاش بسیار زیادی کردند و امروزبا افتخار می توانیم بگوییم که اکنون همه سهمیه های استان ها کامل شده است و حتی یک اسم تکراری برای حفاظ در سامانه ثبت نشده است.

حجت الاسلام موسوی تصریح کرد: در حال حاضرمرکز تربیت مربی قرآن را در قم راه اندازی کرده ایم و معاون سازمان اوقاف نیزَبه صورت جدی این موضوع را پیگیری می کند چرا که زیرساخت و ستون خیمه حفظ قرآن، مربی است.

وی در پایان تاکید کرد: این طرح سال آینده هم به قوت سال های قبل ادامه دارد زیرا آفت بزرگ قرآن، ریزش و رها کردن آن است.