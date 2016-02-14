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۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۳۰

یکی از ۱۰ رمان برتر نوجوان، ترجمه و منتشر شد

یکی از ۱۰ رمان برتر نوجوان، ترجمه و منتشر شد

«پسر وحشی» نوشته راب لوید جونز، یکی از ۱۰ رمان برتر ادبیات نوجوان در سال ۲۰۱۴ با ترجمه فرمهر امیردوست منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «پسر وحشی»، یکی از تازه‌ترین عنوان‌هایی است که در مجموعه کتاب کودک و نوجوان دارکوب، منتشر و  راهی ویترین کتاب‌فروشی‌ها شده است.

«پسر وحشی»،  یکی از ۱۰ رمان برتر ادبیات نوجوان در سال ۲۰۱۴ بود که از سوی منتقدان روزنامه گاردین برگزیده شد و جوایز بسیاری را از آن خود کرد. این رمان، داستان پسری است که سرتا پایش را مو پوشانده؛ به همین خاطر، بسیاری او را یک هیولا می‌دانند و او زندگی سختی دارد. آن‌قدر که حتی اسمی هم برای پسرک انتخاب نشده است.

پس از مدتی، پسروحشی، مشغول کار در یک سیرک می‌شود و باید در برنامه‌ای با عنوان عجایب خلقت،خودش را به تماشاچی‌های سیرک نشان بدهد و هر روز روی صحنه برود. اما پسر وحشی، یک آدم عادی نیست، او یک شرلوک هولمز کوچولوست که می‌تواند هر نشانه‌‌ای را ببیند و هر سرنخی را دنبال کند. هیچ‌چیز از چشم‌های تیزبین او ، دور نمی‌ماند.

اما قرار نیست پسروحشی روی آرامش را ببیند، پرفسور هنری ولستونکرافت در سیرک به‌قتل می‌رسد و این سرآغاز ماجراهای عجیب و  غریبی می‌شود. یک تعقیب و گریز مرموز و پرماجرا که پسروحشی در آن نقش پررنگی دارد، او هم متهم است و هم باید متهم واقعی را پیدا کند.

اگر می‌خواهید با ماجراهای عجیب و غریب «پسر وحشی» آشنا شوید، داستان زندگی او را بخوانید. این کتاب در ۱۲۰۰ نسخه و به قیمت ۱۸ هزار تومان منتشر شده است.

 

کد مطلب 3051823

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