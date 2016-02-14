یکی از ۱۰ رمان برتر نوجوان، ترجمه و منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «پسر وحشی»، یکی از تازه‌ترین عنوان‌هایی است که در مجموعه کتاب کودک و نوجوان دارکوب، منتشر و راهی ویترین کتاب‌فروشی‌ها شده است.

«پسر وحشی»، یکی از ۱۰ رمان برتر ادبیات نوجوان در سال ۲۰۱۴ بود که از سوی منتقدان روزنامه گاردین برگزیده شد و جوایز بسیاری را از آن خود کرد. این رمان، داستان پسری است که سرتا پایش را مو پوشانده؛ به همین خاطر، بسیاری او را یک هیولا می‌دانند و او زندگی سختی دارد. آن‌قدر که حتی اسمی هم برای پسرک انتخاب نشده است.

پس از مدتی، پسروحشی، مشغول کار در یک سیرک می‌شود و باید در برنامه‌ای با عنوان عجایب خلقت،خودش را به تماشاچی‌های سیرک نشان بدهد و هر روز روی صحنه برود. اما پسر وحشی، یک آدم عادی نیست، او یک شرلوک هولمز کوچولوست که می‌تواند هر نشانه‌‌ای را ببیند و هر سرنخی را دنبال کند. هیچ‌چیز از چشم‌های تیزبین او ، دور نمی‌ماند.

اما قرار نیست پسروحشی روی آرامش را ببیند، پرفسور هنری ولستونکرافت در سیرک به‌قتل می‌رسد و این سرآغاز ماجراهای عجیب و غریبی می‌شود. یک تعقیب و گریز مرموز و پرماجرا که پسروحشی در آن نقش پررنگی دارد، او هم متهم است و هم باید متهم واقعی را پیدا کند.

اگر می‌خواهید با ماجراهای عجیب و غریب «پسر وحشی» آشنا شوید، داستان زندگی او را بخوانید. این کتاب در ۱۲۰۰ نسخه و به قیمت ۱۸ هزار تومان منتشر شده است.