ارائه خدمات به ۳۲ هزار خانوار نیازمند لرستانی توسط مراکز نیکوکاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد استان لرستان، جاسم محمدی از جذب ۱۲۶ هزار و ۴۴۷ نفر حامی نیکوکار و شناسایی خانوارهای نیازمند هم استانی در ۲۵ مرکز نیکوکاری سطح شهرستان های این استان خبر داد.

وی با اشاره به نقش اساسی مراکز نیکوکاری در کمک به نیازمندان گفت: راه اندازی مراکز نیکوکاری و واگذاری امور به مردم نقش مهمی در سرعت بخشی کمک به نیازمندان داشته است.

مدیرکل کمیته امداد استان لرستان در ادامه با اشاره به اینکه ۲۵ مرکز نیکوکاری دراستان فعالیت می کند، افزود: مراکز نیکوکاری مراکزی هستند که در شهرها و مناطق مختلف کشور راه اندازی شده اند تا مردم در این مراکز به انجام امور خیر و کمک به همنوعانشان بپردازند.

محمدی فارسانی با اشاره به اینکه کمیته امداد در مراکز نیکوکاری تنها نقش نظارتی دارد بیان داشت: این مراکز با هدف ارائه خدمات توسط اهالی محله ها به نیازمندان و مردمی شدن مشارکتهای مردمی، دریافت کمکهای نقدی (صدقات) و غیر نقدی و جذب نیروهای افتخاری در مراکز نیکوکاری افتتاح شده است.

به گفته مدیر کل کمیته امداد استان لرستان، این مراکز در طول فعالیت دوساله خود در استان تا کنون توانسته اند تعداد ۳۲ هزار و ۳۰۰ خانوار نیازمند که جمعیتی حدود ۱۰۳ هزار و ۹۳۴ نفر را شامل می شود شناسایی و خدمات مناسبی به آنها ارائه کنند.