رسانه ها برای مشارکت حداکثری انتخابات ایفای نقش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی هاشمی پیش از ظهر یکشنبه در گردهمایی اصحاب رسانه، چاپخانه ها و کانون های آگهی و تبلیغات فارس که در تالار مهر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس برگزار شد با یادآوری اینکه رسانه ها از جمله صداوسیما موظف به ایجاد فضای شور و نشاط در دوران انتخابات هستند، عنوان کرد: انتظار می رود با پایان یافتن مهلت قانونی تبلیغات انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، همه مردم با داوطلبین، مراحل قانونی انتخابات و نحوه برگزاری آن آشنایی داشته باشند.

وی با بیان اینکه معرفی وظایف نمایندگان قوه مقننه به مردم وظیف رسانه هاست، ادامه داد: جایگاه این قوه در قانون اساسی بسیار رفیع است و بیان این فصل از قانون و اطلاع رسانی در جهت آن، موضوع حایز اهمیتی است که متاسفانه در اکثر تبلیغات نامزدها مورد کوتاهی قرار می گیرد، از سویی معرفی مجلس به ندرت تشریح شده و جایگاه نمایندگی مجلس کمتر مورد اشاره قرار می گیرد.

هاشمی با بیان اینکه ظرف دوهفته تا برپایی انتخابات، رسانه ها می توانند این فصل از قانون اساسی را تبیین و معرفی کنند، یادآور شد: انتظار می رود رسانه ها فضای جامعه را در این دوران آرام ساخته و تبلیغات به نوعی هدایت شود که این فضا در مسیر مخدوش شدن انتخابات قرار نگیرد.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری فارس از داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی خواست در روزهای کارزارهای تبلیغاتی خود از فرصتها به درستی استفاده کرده و در چهارچوب قانون به فعالیت بپردازند.

وی خواستار پرهیز از حتک حرمت، تخریب رقیب شد و گفت: نامزدهای انتخابات برخلاف قانون سخن نگویند تا با حفظ آرامش انتخاباتی پرشور و بی سابقه رقم بخورد.