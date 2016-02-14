دل نوشته نماینده اصولگرا برای فیلم حاتمی کیا

بذرپاش نوشته است: سلام ابراهیم عزیز! تو جدا از مدعیانی هستی که خودرا برتر ازمردم می بینند و از این رو آنچه خلق می کنی بر دل می نشیند!تو که به قول سید شهیدان اهل قلم "در دامنه ی آتشفشان منزل گرفته ای" به بازی های دنیا نمی اندیشی و تجارت آخرت نمی کنی! تو "سجاده بر آتش گسترده ای "و در پی راهیابی به حریمی هستی که در حاکمیت عشق است !این را ساخته های تو می گویند و «بادیگارد» هم از این جمله است! نامت در دفتر هنر ماندگار باد.