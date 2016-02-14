ایجاد روحیه امید و نشاط در بیماران مورد توجه کادر درمانی قرارگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، وجه اله خدمتگزار پیش از ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز پرستار در بیرجند، اظهار کرد: کادر پزشکی باید تلاش کنند که بدون نگرانی و با نشاط به بیماران ارائه خدمت کنند.

وی با تاکید بر اینکه انگیزه‌ها و امید‌های بیماران نباید از بین برود، افزود: گاهی به دلیل نبود آموزش کافی و استفاده از ادبیات نادرست کادر پزشکی، بیماران از ادامه زندگی ناامید می‌شوند.

خدمتگزار گفتمان و رفتار پرستاران با بیماران را بسیار مهم دانست و گفت: پرستاران باید آخرین آموزه‌های علمی و تکنولوژی‌های رفتاری را فرا گرفته و به بیماران نیز بیاموزند که بیماری پایان زندگی نیست.

وی با بیان اینکه کادر پزشکی باید با اعتقاد و دلسوزی خدمت کند، ادامه داد: اگر پرستاری نتواند روحیه اعتماد و مقبولیت خویش را برای بیمار حاصل کند، قادر به معالجه وی نخواهد بود.

استاندار خراسان جنوبی شغل پرستاری را خطیر و حائز اهمیت دانست و افزود: برقرای ارتباط عاطفی و معنوی بین پزشک و بیماران مهم و کاری دشوار است.

وی ادامه داد: همچنین تشخیص به موقع ارائه خدمت، صبر و بردباری کادرپزشکی در برخورد با انواع بیماران و استفاده از امکانات و تجهیزات به موقع از دیگر مواردی بوده که حائز اهمیت است.

خدمتگزار زحمات پرستاران را قابل تقدیر دانست و گفت: امید بیماران و خانواده‌های آن‌ها بعد از خدا به کادر پزشکی و پرستاران است.