۶۰ درصد نیروهای قرادادی استان در شهر کرمان حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رودری صبح شنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان کرمان از ابلاغ ۷۴۶ میلیارد تومان تملک دارایی طی سال جاری به استان کرمان خبر داد و گفت: از این میزان ۳۳۴ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

وی نقدینگی رسیده به خزانه را ۲۰۴ میلیارد تومان ذکر و تصریح کرد: کرمان رتبه سوم نیروی انسانی را داراست.

رودری تمرکز در مرکز استان را وحشتناک توصیف کرد و افزود: وضعیت نیروی انسانی در استان کرمان شرایط خاصی دارد و شاخص های کرمان قابل تامل است.

وی از حضور ۶۰ درصد نیروهای قراردادی در مرکز استان کرمان خبر داد و گفت: این در حالیست که در شهرهای دورافتاده به لحاظ نیروی انسانی دچار مشکل و کمبود هستیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان ادامه داد: مدیران دستگاه ها با تدبیر در خصوص انتقال کارمندان تصیم گیری کرده و آن را منوط به تصمیم گیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی نکنند.

وی جابجایی بودجه را منوط به موافقت دستگاه ذیربط دانست و افزود: این مسئله در پایان سال توجیه چندانی ندارد و چنانچه دو دستگاه موافق باشند این جابجایی در سال آینده صورت گیرد.