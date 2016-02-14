رمپ اتصال تندرو به کندروی بلوار شورا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یکشنبه با حضور رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار کلانشهر کرج، رئیس پلیس راهور استان البرز و جمعی از مسئولان، رمپ اتصال تندرو به کندروی بلوار شورا که امکان دسترسی از پل جانبازان و بلوار استقلال، مسیر شمال به جنوب به هسته مرکزی شهر، چهار راه امام خمینی(ره) و امکان اتصال به بلوار خلج آباد را ایجاد می کند، افتتاح شد.

علی ترکاشوند در این مراسم با اشاره به نیاز این منطقه و بروز گره های ترافیکی بر روی پل شورا، رمپ اتصال تندرو به کندروی این بلوار در دستور کار قرار گرفت که با همکاری مجموعه مدیریت شهری امروز به بهره برداری رسید که علاوه بر تسهیل در عبور و مرور شهروندان و دسترسی سریع و آسان به مرکز شهر، خش اعظمی از ترافیک منطقه را نیز بهبود می بخشد.

وی در تشریح جزئیات پروژه گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال و در بازه زمانی کمتر از یکسال اجرایی شد.

شهردار کرج افزود: رمپ کندروی مسیر در عرض هشت متر با دو خط عبوری جهت تامین دسترسی کاربری های مجاور پل به مرکز شهر و رمپ تندرو با عرض ۶ متر با یک خط عبور و یک خط توقف اضطراری جهت تامین دسترسی محور شمال به جنوب پل جانبازان به مرکز شهر احداث شده است که برای اجرای آن عملیات خاکبرداری ماشینی به میزان ۱۰ هزار و ۸۰۰ متر مکعب انجام شده و قالب بندی به میزان هفت هزار و ۲۵۰ متر مربع بوده است.

ترکاشوند متذکر شد: عملیات آرماتوربندی طرح نیز به میزان ۱۴۳ تن و اجرای آسفالت به میزان ۵۰۰ متر مکعب برآورد شده است.

گفتنی است، در حاشیه این مراسم جمعی از ساکنین محل در دیدار با شهردار و رئیس شورای شهر به شرح مشکلات و مطالبات خود پرداختند و دستورات مقتضی برای رسیدگی به موارد مطروحه نیز از سوی مسئولان حاضر صادر شد.