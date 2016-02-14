۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۲۷

اساسنامه مجمع خیرین در دستور کار دانشگاه آزاد قرار گرفت

معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اساسنامه مجمع خیرین دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به ضرورت این موضوع در دستور کار هفتادمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی عسکری گفت: دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک دانشگاه مردم بنیان تلاش می کند مانند گذشته با کمک خیرین دانشگاه، اعضای هیات امناء استانها و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، بخشی از هزینه ها و نیازمندی های واحدها به امکانات، از قبیل ساخت و ساز مساجد، امکانات مورد نیاز آزمایشگاه ها را تأمین کند.

وی گفت: در همین راستا معاونت امور مجلس با کمک معاونت برنامه ریزی و اقتصادی دانشگاه با استفاده از نقطه نظرهای کارشناسی افراد صاحب نظر این اساسنامه را تنظیم نهایی کرده که در دستور کار اجلاس مسئولان واحدهای سراسر کشور قرار خواهد گرفت.

معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی خاطر نشان کرد: در اجلاس یاد شده در کمیسیون تخصصی امور مجلس در این رابطه به جمع بندی خواهیم رسید و پس از آن متن مورد نظر اجلاس ، جهت تصویب نهایی به هیات امناء مرکزی تقدیم می شود.

زهرا سیفی

