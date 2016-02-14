۹دستگاه اطفای حریق تحویل آذربایجان غربی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان وهاب زاده صبح یکشنبه در بازدید فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از یگان حفاظت منابع طبیعی استان، تجهیزات و امکانات این یگان افزود: این تجهیزات جدید را در بین یگان های حفاظت شهرستان های مختلف تقسیم کرده ایم تا در صورت بروز، آتش سوزی در مراتع و جنگل ها در سریعترین زمان ممکن مهار شود.

وی ادامه داد: تاکنون دو دستگاه خودروی اطفا حریق در یگان حفاظت موجود بود و در حال حاضر با اختصاص این ۹ دستگاه تعداد خودروی مخصوص اطفاحریق یگان حفاظت استان به ۱۱ دستگاه افزایش یافت.

وهاب زاده اضافه کرد: یکی دیگر از اقدامات خوب در راستای کاهش معضلات حوزه منابع طبیعی، راه اندازی مرکز مانیتورینگ عرصه های ملی است که افزایش تاثیرگذاری یگان حفاظت و سرعت این نیروها را موجب شده است.

مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: در کنار این اقدامات، تجهیزات و امکانات انفرادی از جمله لباس اطفای حریق، کفش و لباس ضدحریق، بیل و شن‌کش و... نیز تهیه شده ‌است.

وی با اشاره به نقش و اهمیت منابع طبیعی در زندگانی افراد جامعه ادامه داد: باید در راستای حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی و استفاده درست و اصولی اقدامات لازم انجام شود چراکه منابع طبیعی امانت نسل‌های آینده در نزد ماست.

وهاب زاده با قدردانی از همکاری خوب نیروی انتظامی در راستای حفاظت از منابع طبیعی اظهار داشت: این مشارکت موجب شده تا مقتدرانه در مقابل سودجویان و فرصت طلبان بایستیم و عرصه های ملی را از تعدی نجات دهیم.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی هم در این بازدید با ابراز خرسندی از اختصاص تجهیزات به یگان حفاظت منابع طبیعی استان ادامه داد: عملکرد این یگان بسیار خوب و موفق بوده و گام های بلندی در این استان در راستای حفاظت از عرصه های ملی برداشته شده است.

سردار ناصر اصلانی گفت: نیروی انتظامی آماده همکاری با اداره کل منابع طبیعی در آذربایجان غربی است و از هیچ تلاشی در این راستا دریغ نمی کند.

آذربایجان غربی دو میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار عرصه ملی دارد که از این میزان بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار مرتع و بیش از ۱۰۱ هکتار جنگل است.