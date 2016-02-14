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۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۳۱

اعزام دو تکواندوکار به المپیک آزمایشی

اعزام دو تکواندوکار به المپیک آزمایشی

تیم دو نفره تکواندو ایران برای حضور در المپیک آزمایشی سه شنبه هفته جاری راهی برزیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  رقابتهای تکواندو در المپیک آزمایشی اول اسفندماه در پارك المپيك «كاريوكا» شهر ریودوژانیرو در دو وزن ۵۸- و ۸۰+ كيلوگرم مردان و ۴۹- و ۵۷- كيلوگرم زنان انجام مي شود که تیم کشورمان با دو نماینده در بخش مردان حضور پیدا می کند. 

بر همین اساس و با نظر بيژن مقانلو، سرمربي تيم ملي تكواندو ، آرمين هادي پور در وزن ۵۸- كيلوگرم و اميد عميدي در وزن ۸۰+ كيلوگرم در این دوره از مسابقات حضور پیدا می کنند. مهدی بي باك به عنوان مربی و سعيد مطوري نژاد به عنوان پزشك در كنار مغانلو تیم دو نفره کشورمان را همراهی خواهند کرد. 

تیم اعزامی ایران ساعت ۲۱ روز سه شنبه ۲۷ بهمن ماه تهران را به قصد برزیل ترک می کند. 

کد مطلب 3051851

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