به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علیخانی پیش از ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی و تعامل مدیران شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز اظهار داشت: بیشترین سرمایه‌گذاری استان در سال ۹۵ در حوزه حمل و نقل عمومی و توسعه ناوگان اتوبوس‌رانی صورت گرفته و تقویت ناوگان اتوبوس‌رانی شهر تبریز از مهم‌ترین برنامه‌ها و اولویت های مدیریت استان است.

وی در ادامه افزود: در همین راستا با وجود محدودیت های مالی خوشبختانه امسال تعداد ۱۷ دستگاه اتوبوس دوکابین جدید خریداری و وارد ناوگان اتوبوسرانی شده و همچنین با تاکید براقتصاد مقاومتی، بحث نو سازی وبازسازی کامل اتوبوس های رده خارج نیز یکی دیگر از اقدامات شرکت واحد اتوبوسرانی است.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به ورود ۵۰ دستگاه اتوبوس بازسازی و نوسازی شده به ناوگان افزود: این روند تا ورود ۱۰۰ دستگاه به چرخه حمل و نقل عمومی تبریز ادامه می یابد و با توجه به اینکه بیشتر اتوبوس های فعال در کشور بالای ۱۲ سال عمر دارند، توجه مسئولان و شهرداران به این نکته حائز اهمیت بسیاری است.

وی همچنین تصریح کرد: موتورگذاری ۱۰ دستگاه از ۱۰۰ دستگاه اتوبوس تک کابین سفارش داده شده توسط شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز نیز به اتمام رسیده و علاوه بر این بدنه سازی و تعبیه صندلی ۵۰ دستگاه غیر از موتور گذاری انجام شده و مابقی در حال مونتاژ است که امیدواریم در سه ماهه اول سال جدید این اتوبوسها وارد ناوگان حمل ونقل عمومی شود.

علیخانی که در حاشیه این نشست از مراحل ساخت این اتوبوس ها در کارخانه طرف قرارداد نیز بازدید کرد، خاطر نشان شد: اقدامات اتوبوسرانی در خرید، نوسازی و بازسازی و نیز خروج ۶۰ دستگاه اتوبوس فرسوده ودودزا از افدامات قابل تقدیری است که علاوه بر نوسازی ناوگان می تواند در کاهش آلودگی هوای تبریز نیز موثر باشد.