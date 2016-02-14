به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه از ۱۷ تا ۳۱ خردادماه ۹۵ در گالری‌های ممیز و زمستان خانه هنرمندان ایران برپا و مراسم افتتاحیه و اهدای جوایز این نمایشگاه سالانه نیز روز دوشنبه ۱۷ خردادماه ۹۵ در تالار جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.



طبق فراخوان منتشر شده دوازدهمین نمایشگاه سالانه حروف‌نگاری پوستر «اسماء‌الحسنی» آخرین مهلت دریافت آثار، ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ۳۱ فروردین‌ماه ۹۵ تعیین شده است.



در فراخوان این نمایشگاه چنین آمده است:



«مقررات شرکت در نمایشگاه:



۱/ برای شرکت در نمایشگاه ضروری است طراحان ابتدا از طریق آنلاین درسایت نمایشگاه ثبت نام و سپس طی دو مرحله آثار خود را ارسال کنند. آن دسته از شرکت کنندگانی که برای نمایشگاه قبل در سایت ثبت نام کرده اند کافی است از منوی «ورود» وارد سیستم شده و به پروفایل خود دسترسی پیدا کنند و در صورت لزوم اطلاعات شان را کامل و یا تصحیح کنند.

۲/ ارسال آثار در دو مرحله انجام می شود.

مرحله اول: ابتدا باید پوستر را در قطع ۷۰ × ۱۰۰سانتی‌متر/ بصورت عمودی / با کیفیت۱۵۰دی پی آی CMYK طراحی کنید، سپس آنرا به قطع ۹۲۴ × ۶۴۷ پیکسل با کیفیت ۷۲دی پی آی، RGB/JPEG (فایل غیر فشرده – استاندارد) تغییر دهید و آن را بصورت آنلاین ارسال کنید.

مرحله دوم: در صورتیکه پوستر شما در مرحلۀ اول انتخاب شود، از طریق ایمیل به شما اطلاع میدهیم تا برای ارسال پوستر اصلی در قطع اولیه (۷۰ × ۱۰۰سانتی‌متر) اقدام کنید.

خوانایی اسماء در پوسترهای ارسالی نکتۀ بسیار مهمی است که توجه به آن در کنار قواعد زیبایی شناسی امتیاز بزرگی برای راه یافتن آثار محسوب می شود.

تذکر مهم: در هیچ یک از مراحل به هیچ وجه پوستر خود را بصورت CMYK ارسال نکنید. حتماً پیش از ارسال آثار، از صحت فرمت‌ فایل و رزولوشن مطمئن شوید، زیرا در صورت صحیح نبودن توسط سیستم حذف خواهند شد.

۳/ محدودیتی برای تعداد آثار ارسالی وجود ندارد.

۴/ شرکت در نمایشگاه برای همۀ طراحان آزاد است و شامل مبلغی به عنوان هزینۀ ثبت نام نمی شوند.

۵/ در طراحی پوسترها به هیچ وجه از لوگوی سایت تودی پوسترز و یا هر نهاد و سازمانی دیگر استفاده نکنید، همینطور از درج عنوان، تاریخ نمایشگاه و … جداً اجتناب شود.

۶/ قید عنوان هر اثر ضروری است. [عنوان اثر همان نامی از اسماء الحسنی است که طراح، پوستر خود را با آن ساخته است].

۷/ در صورت نیاز، طراح می تواند روایات و احادیث مرتبط با موضوع اسماء الحسنی را (با نقل منبع) در پوسترهای خود درج کند. برای دسترسی به این نوع مطالب طراحان می توانند به منوی اسماء الحسنی در سایت نمایشگاه مراجعه کنند.

۸/ سایت اینترنتی تودی پوسترز مجاز است آثاری را که به نمایشگاه راه می‌یابند، به هر شکل در فضای مجازی الکترونیکی و یا در هر قالب دیگری از نشر مکتوب چاپ، و منتشر کند یا بصورت بیلبردهای شهری به نمایش عمومی یا خصوصی بگذارد. ثبت نام طراح و ارسال آثار به معنای قبول و تایید این شرط است.

۹/ در صورتیکه اثر ارسالی مشابه و یا کپی اثر دیگری باشد، در هر مرحله ای که این موضوع تشخیص داده شود مجموع آثار آن طراح از نمایشگاه حذف می شود.

کاربران می توانند پرسش های خود را از طریق مکاتبه با سایت به نشانی زیرمطرح کنند:

info@todayposters.com / نشانی سایت : www.todayposters.com



جوایز:

نفر اول: مبلغ پنجاه میلیون ریال و دیپلم افتخار

نفر دوم: مبلغ سی میلیون ریال و دیپلم افتخار

نفر سوم: مبلغ بیست میلیون ریال و دیپلم افتخار

اهدای ۵ تقدیرنامه و مبلغ پنجاه میلیون ریال به پنج طراح برگزیده نمایشگاه (هر هنرمند ده میلیون ریال) که از سوی هیئت داوران به منظور تشویق انتخاب می شوند.

آن دسته از طراحانی که آثارشان به نمایشگاه راه یابد، در صورت تمایل می توانند پس از برگزاری نمایشگاه بصورت الکترونیکی گواهی شرکت دریافت کنند.»